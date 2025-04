Tài xế sử dụng ma tuý, lái ô tô tông 2 mẹ con thương vong ở Hà Tĩnh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra tại thôn An Sú (xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Công an bắt giam Đậu Giang Sơn (sinh năm 1996, trú thôn Sơn Thủy, xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ hành vi kể trên.

Lực lượng chức năng đang thực hiện lệnh bắt với Đậu Giang Sơn. (Ảnh: CAHT)

Trước đó, khoảng 12h ngày 29/3, Đậu Giang Sơn điều khiển ô tô bán tải biển số 73C-147.91 lưu thông trên quốc lộ 8A theo hướng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh). Khi đến khu vực dốc Eo Gió (thuộc thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) thì va chạm với xe máy biển số 38H1-369.59 do chị N.H (sinh năm 1987, trú thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1) điều khiển chở theo con trai là L.H.Q (SN 2015) đi ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến chị H. chết tại chỗ, cháu Q. bị gãy tay phải, 2 phương tiện bị hư hỏng. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Đậu Giang Sơn điều khiển ô tô trong tình trạng dương tính với chất ma túy.

Cách đây 10 ngày, Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam tài xế Hứa Văn Đà (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h45 ngày 26/3, Đà điều khiển ô tô biển số 68A-347.06 chở theo Nguyễn Thành Tâm (25 tuổi) lưu thông trên tuyến lộ Xuyên Á hướng từ xã Tân Bằng về thị trấn Thới Bình (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau).

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Hữu Thời, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình ô tô do Đà cầm lái đã lưu thông không đúng làn đường, dẫn đến xảy ra va chạm với xe máy do ông T.V.T điều khiển làm ông T. chết tại chỗ. Thời điểm gây tai nạn, Đà không có giấy phép lái xe, trong cơ thể được xác định có chất ma túy.