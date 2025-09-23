Tài xế say rượu tông 3 mẹ con tử vong: Luật sư đề xuất xem xét trách nhiệm liên đới bạn nhậu





Liên quan vụ tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam say xỉn lái ô tô gây tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong thương tâm , Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra.

Từ vụ tai nạn thảm khốc, đau lòng trên, nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, ngoài trách nhiệm của tài xế say rượu, liệu những người cùng nhậu có phải chịu trách nhiệm liên đới?

Bình luận vấn đề này với PV Báo Điện tử VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết, nếu kết luận điều tra xác định người điều khiển ô tô thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và dẫn đến hậu quả 3 người chết, người này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

“Ngoài trách nhiệm hình sự tới 15 năm tù, tài xế còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho thân nhân của các nạn nhân bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết, chi phí mai táng theo phong tục địa phương và bồi thường tổn thất về tinh thần theo quy định của pháp luật” , luật sư Cường nói.

Luật sư nhấn mạnh, đây không phải là vụ việc đầu tiên liên quan đến người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn. Dù cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp, tình trạng lái xe sau khi uống rượu bia vẫn diễn biến phức tạp, là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn thảm khốc.

Cơ quan chức năng xác định tại xế gây tai nạn có nồng độ cồn trong máu là 50mg/100ml.

Vụ việc cũng khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của những người cùng ngồi nhậu với tài xế. Liệu “bạn nhậu” có phải chịu trách nhiệm liên đới khi biết rõ người trong cuộc đã uống rượu bia nhưng vẫn để họ lái xe?

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, pháp luật Việt Nam hiện chưa có quy định xử phạt hành chính đối với “bạn nhậu” , trừ trường hợp có hành vi ép buộc người khác uống. Theo nguyên tắc chung, ai trực tiếp vi phạm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Luật sư Cường cho biết thêm, ở một số quốc gia, quy định đã được mở rộng để xử lý trách nhiệm cả người ngồi cùng xe hoặc người cung cấp rượu bia cho tài xế uống say.

Ông Cường lấy ví dụ tại Nhật Bản, hành khách biết rõ tài xế đã uống rượu nhưng vẫn để họ lái xe có thể bị xử phạt, thậm chí đối mặt án tù. Người bán rượu hoặc chủ phương tiện cũng có thể bị xử lý nếu để xảy ra hành vi vi phạm.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Việt Nam cần nghiên cứu, hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng chống tác hại rượu bia, trong đó tính đến việc xử lý trách nhiệm đối với cơ sở kinh doanh, người cung cấp rượu bia hoặc bạn nhậu, nếu biết rõ tài xế vi phạm mà không ngăn chặn.

“Đối với những người tham gia giao thông thì cũng có thể nghiên cứu để đưa ra quy định nếu phát hiện người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia, trong người đang có nồng độ cồn, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì có trách nhiệm trình báo sự việc với cơ quan chức năng, góp ý, ngăn cản người có nồng độ cồn tiếp tục tham gia giao thông hoặc có thể từ chối tham gia giao thông cùng với họ.

Trong trường hợp người cùng di chuyển trên một phương tiện với người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn biết rõ người đó vi phạm nồng độ cồn nhưng không tố giác, không ngăn chặn thì có thể xử phạt vi phạm hành chính cả đối với người đi cùng để tăng cường ý thức của người tham gia giao thông” , luật sư nói.

Ngoài ra, theo luật sư Cường, cần có quy định cụ thể về hạn mức tiêu thụ, trách nhiệm tố giác và biện pháp răn đe mạnh để ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn.

Luật sư cũng đề cập đến việc áp dụng khoản 4 Điều 260 Bộ luật Hình sự trong những trường hợp hành vi có khả năng gây hậu quả nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời. Khi có hướng dẫn thống nhất, việc xử lý hình sự đối với hành vi điều khiển phương tiện trong tình trạng say xỉn, ngay cả khi chưa gây hậu quả, sẽ là biện pháp mạnh mẽ để răn đe.

Hiện cơ quan chức năng TP.HCM vẫn đang điều tra, làm rõ yếu tố lỗi của tài xế và các tình tiết liên quan để quyết định bước xử lý tiếp theo. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ lụy do rượu bia gây ra, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 21h ngày 20/9, chị N.T.T.V (SN 1989, ngụ xã An Long, TP.HCM) lái xe máy chở theo hai con trai là N.H.L (6 tuổi) và N.T.T (3 tuổi) chạy trên đường ĐH 507. Khi đến ngã ba giao nhau giữa đường ĐH 507 với đường Tân Phú (thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TP.HCM), xe máy của chị V. va chạm mạnh với ô tô con do Nguyễn Đức Thanh Nam cầm lái. Sau va chạm, ô tô lao vào lô cao su bên đường. Ba mẹ con chị V. bị hất văng ra nhiều mét, nằm bất động. Chị V. và cháu L. tử vong tại chỗ, cháu T. tử vong tại bệnh viện. Tài xế Nam bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy, tài xế Nam có nồng độ cồn trong máu là 50mg/100ml. Cơ quan chức năng nhận định, tài xế điều khiển xe ô tô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Ngày 22/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” để điều tra.



