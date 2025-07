Tài xế say rượu lái xe tông hàng loạt phương tiện ở Hà Nội: Nghĩ rằng bản thân "lái được, không vấn đề gì"

Ngày 17/7, Công an TP Hà Nội đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Lê Minh Giáp (41 tuổi, ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, tại trụ sở công an, tài xế Giáp cho biết đã tỉnh rượu và vô cùng hối hận, dằn vặt về hậu quả bản thân đã gây ra.

Tài xế Lê Minh Giáp (Ảnh: VGP).

"Tôi rất tuân thủ pháp luật, đàng hoàng nhưng không nghĩ lại có ngày như hôm nay", ông Giáp nói.

Tài xế Giáp trình bày, chiều 16/7, sau khi tan làm, ông cùng đồng nghiệp đi ăn tối và có sử dụng rượu bia. Buổi nhậu kết thúc lúc 20h.

"Tôi không biết tại sao mình làm thế, bình thường sau khi nhậu tôi vẫn gọi xe đưa về nhà, tôi còn cài cả app dịch vụ lái hộ. Hôm qua thực sự tôi không giải thích được", tài xế Giáp lý giải cho câu hỏi tại sao lại lái ô tô về khi đã say xỉn. Ông Giáp nói khi đó chỉ nghĩ rằng bản thân "lái được, không vấn đề gì".

Tài xế Giáp nhận lỗi, gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội khắc phục hậu quả.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 16-7, trước tòa nhà CT7K đường Nguyễn Trác (phường Dương Nội), anh Lê Minh Giáp điều khiển ô tô mang biển số 30K-730.xx, lưu thông theo hướng Lê Trọng Tấn – khu đô thị Đô Nghĩa. Khi đến trước tòa nhà CT7K, Giáp ngủ gật nên đã đâm vào 1 xe mô tô BKS 29T2-130.xx do anh Đ.Q.V. (SN 1984, trú tại Hà Nội) điều khiển đi cùng chiều phía trước.

Sau va chạm, Giáp tỉnh dậy, hoảng loạn nên đạp nhầm vào chân ga làm xe ô tô tăng tốc, đi nhanh về phía trước rồi tiếp tục đâm vào 4 xe mô tô,

Trong đó, xe máy 29Y3-365.xx do chị L.Th.H.G. (SN 1995, trú tại Hà Nội) điều khiển chở theo hai con nhỏ là cháu V.Ph.H. (SN 2019) và V.Kh.H. (SN 2022). Ô tô sau đó tiếp tục tông vào 2 ô tô đang dừng bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Đ.Q.V. tử vong tại chỗ; chị Hà G. và cháu Khả H. bị thương nặng. Tổng cộng 8 phương tiện bị hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Công an TP Hà Nội) đã kiểm tra nồng độ cồn với tài xế trên, phát hiện vi phạm ở mức 0,861 mg/L khí thở, cao gấp 2,2 lần mức "kịch khung" quy định tại Nghị định 168/2024.

Nam An (t/h)