Tài xế Range Rover lập tức được mời lên phường sau khi chọc thủng 2 lốp xe SH ở Hà Nội

Lam Giang (Tổng hợp) |

Sự việc xảy ra tối 12/3 trên địa bàn phường Yên Hoà, Hà Nội.

Liên quan đến sự việc tài xế Range Rover chọc thủng 2 lốp chiếc xe máy SH dựng bên đường ở Hà Nội gây xôn xao dư luận, theo thông tin trên báo VietNamNet, chiều ngày 13/3, đại diện Công an phường Yên Hoà (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của chủ xe SH trong vụ việc. 

Trong khi đó, trao đổi với báo Dân trí, lãnh đạo UBND phường Yên Hoà thông tin công an phường này đã mời tài xế Range Rover liên quan đến vụ việc lên trụ sở làm việc.

Vị lãnh đạo cho hay, sự việc xảy ra trên địa bàn phường. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh sau khi nắm bắt được thông tin. Hiện danh tính tài xế cũng như nguyên nhân dẫn đến sự việc chưa được công bố. 

Chọc thủng 2 lốp xe SH ở Hà Nội, tài xế Range Rover được mời lên phường - Ảnh 1.

Người có hành động chọc thủng lốp xe SH đã được mời lên phường làm việc.

Trước đó, mạng xã hội bức xúc khi xem đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại một phần diễn biến sự việc xảy ra vào lúc 20 giờ 58 phút ngày 12/3.

Trong đoạn clip, thời điểm xảy ra sự việc, tài xế điều khiển chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.XX đang dừng đỗ trong ngõ nhỏ, phía trước có một chiếc xe máy SH đỗ bên đường. Một nam thanh niên từ trong nhà chạy ra kiểm tra thì phát hiện chiếc xe đã khoá cổ nên nói với tài xế Range Rover rằng: "Khoá cổ rồi anh ạ", đồng thời, người này kéo gọn chiếc xe vào cho ô tô di chuyển.

Tuy nhiên lúc này, nam tài xế đã xuống xe rồi dùng vật nhọn chọc liên tiếp vào 2 lốp xe SH, sau đó lên xe rời đi. 


SH

chọc thủng lốp

tài xế Range Rover

