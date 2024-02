Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã xử phạt tài xế với lỗi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều; quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện điều khiển, phạt tiền 5.900.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế Nguyễn Văn Q..

Chiếc xe ôtô đi ngược chiều được camera hành trình ghi lại

Trước đó, ngày 7-2, một clip ghi lại cảnh người đàn ông vi phạm giao thông còn chửi bới, thách thức khiến nhiều người phẫn nộ. Theo nội dung đoạn clip, một xe ôtô trong quá trình di chuyển trên đường Hoàng Minh Giám (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) thì đối đầu xe ôtô con mang BKS 30F-67x.xx lúc này đang đi ngược chiều, xi-nhan xin rẽ.

Thấy chiếc xe ôtô con vi phạm giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh trong quá trình di chuyển nên ôtô đi đúng chiều đường đã chặn đầu, kiên quyết không cho đối phương qua.

Lúc này, tài xế xe đi ngược chiều xuống xe với thái độ hung hăng, thậm chí thách thức, đe dọa hành hung đối phương.

Nắm được thông tin, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc xác minh. Công an xác định, tài xế xe đi ngược chiều là Nguyễn Văn Q. (SN 1984). Làm việc với công an, tài xế Q. đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân.