Tài xế điều khiển ô tô gây tai nạn là anh V.Đ.T. (SN 1982, trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Liên quan đến sự việc tài xế ô tô tông xe chở hàng của nam shipper đang dừng bên đường, xảy ra chiều 21/11 tại đường liên thôn Vân Từ (xã Chuyên Mỹ, Hà Nội) gây bức xúc dư luận, tài xế điều khiển ô tô là anh V.Đ.T. (SN 1982, trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) còn tài xế điều khiển xe máy là anh P.Tr.T. (SN 1994, trú tại xã Chuyên Mỹ, Hà Nội).

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, tiến hành rà soát camera các hộ dân ven đường, kết hợp dữ liệu quản lý phương tiện để xác định tài xế liên quan.

Đội CSGT số 8 xác định, nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ việc là do anh V.Đ.T. điều khiển ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, dẫn đến va chạm giao thông.

Chiếc ô tô tông bay xe hàng của nam shipper đang dừng bên đường.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP, tài xế V.Đ.T. bị phạt 21 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc không dừng lại để bảo đảm an toàn theo quy định mà gây tai nạn giao thông.

Với hành vi gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường và không ở lại hiện trường, nam tài xế còn bị phạt thêm 17 triệu đồng. Như vậy, tổng mức phạt đối với tài xế V.Đ.T. là 38 triệu đồng, đồng thời bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT số 8 hiện đang tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến sự việc chiếc ô tô tông bay xe chở hàng của shipper rồi bỏ chạy.

Báo VTC News đưa tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 56 phút ngày 21/11. Thời điểm trên, anh P.Tr.T. đi xe máy biển số 98K1-084.xx đang dừng đỗ bên phải đường theo chiều hướng thôn Vân Từ đi chợ Vực thì bị xe ô tô biển số 30L-265.xx do anh V.Đ.T. điều khiển, đâm va từ phía sau.

Rất may, nhờ kịp thời nhảy lên vỉa hè nên anh P.Tr.T. đã tránh được cú va chạm. Chiếc xe chở hàng của anh P.Tr.T. tông văng một đoạn.

