Vụ tai nạn xảy ra chiều 21/2 (tức mồng 5 Tết Bính Ngọ 2026), trên đường Lê Hồng Phong, thuộc địa phận phường Hải An (TP Hải Phòng ).

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô Toyota mang BKS 15A-823.xx di chuyển trên đường Lê Hồng Phong, hướng từ vòng xuyến BigC về sân bay Cát Bi. Tới nút giao Lê Hồng Phong với đường vào lô 16D, ô tô bất ngờ va chạm với hàng loạt xe máy.

Thời điểm này, nhiều người dừng xe chờ đèn đỏ ở làn hỗn hợp, bất ngờ ô tô 5 chỗ di chuyển từ phía sau lao tới, tông trúng hàng loạt xe máy khiến nhiều người ngã xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau va chạm, một người đàn ông trung niên bước xuống xe. Nhiều người bị thương được người dân hỗ trợ đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đại diện lãnh đạo Phòng CSGT Hải Phòng thông tin, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị phụ trách khu vực huy động tổ công tác tới hiện trường. Bước đầu, cảnh sát xác định, có 12 xe máy liên quan vụ tai nạn đổ dưới đường. Còn ô tô bị hư hỏng nhẹ phía trước.

Nhiều người trên xe máy bị thương, trong đó một người gãy chân, đều được đưa vào bệnh viện điều trị.

Tài xế lái ô tô được xác định tên Hải (62 tuổi, ở Hải Phòng) được đưa về trụ sở công an phường để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Kiểm tra nhanh, cảnh sát xác định tài xế này không vi phạm nồng độ cồn . Theo cảnh sát, nguyên nhân có thể tài xế nhầm chân ga và chân phanh khi di chuyển vào làn hỗn hợp để chuyển hướng.

Phòng CSGT - Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với Công an phường Hải An bảo vệ hiện trường, tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.