Tài xế mắc kẹt 4 ngày trên quốc lộ do lũ: 'May có đoàn từ thiện cứu đói'

Nhiều ngày qua, mưa lũ liên tiếp khiến tuyến Quốc lộ 1 qua khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị chia cắt nghiêm trọng. Hàng loạt điểm sạt lở, nước ngập sâu, taluy sụt xuống mặt đường khiến nghìn xe phải nối đuôi, nằm bất động suốt nhiều ngày.

Hàng dài xe tải, xe khách và container nằm bất động nhiều ngày trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Đắk Lắk do mưa lũ chia cắt.

Chị Nguyễn Thị Ngát (30 tuổi, ở Hà Nội), lái xe cùng chồng từ Lào Cai vào TP.HCM, cho biết vợ chồng chị kẹt tại đoạn qua phường Đông Hòa đã 4 ngày 4 đêm. Xung quanh chị, xe tải, xe khách, xe container nằm kín cả tuyến, nhiều tài xế phải ngủ trong cabin, hết nước uống, hết đồ ăn.

“ Nhìn hàng dài xe nối tới chân trời mà rụng rời. Chúng tôi bị kẹt lại giữa dòng lũ, không dám mở cửa vì nước ngập sát gầm xe. Ban ngày mưa trắng trời, ban đêm tối đen như mực. May mắn có các đoàn từ thiện đi dọc tuyến phát cơm, bánh mì, nước uống… Nếu không có họ chắc nhiều người kiệt sức ”, chị Ngát chia sẻ.

Vợ chồng chị Ngát bị kẹt nhiều ngày giữa dòng xe nối dài trên Quốc lộ 1.

Anh Nguyễn Văn Hóa (40 tuổi, ở Hà Tĩnh), tài xế chở hàng khô vào Nam, cho biết anh đã quen chạy đường dài nhưng đây là lần đầu tiên phải nằm một chỗ suốt 4 ngày.

“ Đường tan nát, đâu đâu cũng thấy ụ đất lớn, đá từ taluy rơi xuống nằm ngổn ngang. Có đoạn nước chảy xiết, bùn phủ dày đến mức xe tải cũng không dám liều qua. Nhiều tài xế bật đèn cảnh báo suốt đêm, chỉ mong trời tạnh để nhích được vài mét ”, nam tài xế cho hay.

Ghi nhận sáng 22/11, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua các xã Ô Loan, Tuy An Nam đến tuyến tránh phường Tuy Hòa, phường Đông Hòa vẫn đang bị sạt lở, đất đá nằm rải rác khắp mặt đường.

Nhiều taluy tiếp tục đổ xuống, gây mất an toàn nghiêm trọng. Một số khu vực nước rút nhưng bùn đất vẫn phủ dày, xe cộ phải đi từng nhóm nhỏ, men từng đoạn đường còn lại.

Nhiều taluy tiếp tục đổ xuống, gây mất an toàn, lực lượng chức năng phải cảnh báo, phân luồng giao thông 24/24 giờ.

Trước tình hình nguy hiểm, Trạm CSGT Tuy An và lực lượng chức năng tỉnh đã huy động tối đa quân số, trực chiến 24/24 giờ, liên tục cảnh báo sạt lở, điều tiết giao thông, hỗ trợ kéo xe chết máy và hướng dẫn tài xế đỗ xe tại vị trí an toàn. Các tổ tuần tra được bố trí dọc tuyến để nhanh chóng xử lý các điểm phát sinh mới.

Đến chiều 21/11, tình trạng ùn tắc kéo dài hàng chục km bước đầu được giải tỏa. Tuy vậy, do mưa lớn vẫn tiếp diễn, nhiều điểm sạt lở chưa khắc phục xong, lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi người dân hạn chế di chuyển qua khu vực cho đến khi thời tiết ổn định.