Nguyễn Khương Duy (SN 1994), là cựu công an huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, vi phạm luật giao thông khi tránh xe máy sang đường khiến ôtô lao vào nhà dân, tông tử vong bé gái 17 tháng. Sau đó, Duy đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân ngày 20/2/2025.

Theo luật sư Thơm, tại phiên tòa bị cáo cho rằng do phanh xe bị trôi, không ăn là không có căn cứ: "Xe bị cáo mua đầu năm 2023, đi hơn 5 vạn km, bảo dưỡng định kỳ và không có hiện tượng lỗi phanh xe ô tô là bộ phận rất quan trọng,... Lỗi hoàn toàn do bị cáo không chấp hành biển báo hiệu đường bộ, không chú ý quan sát, không giảm tốc để dừng lại một cách an toàn khi đi qua khu dân cư và gặp chướng ngại vật".