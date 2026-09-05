HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài xế không có bằng lái, vi phạm nồng độ cồn cao gấp hơn 10 lần mức kịch khung

Viên Minh/VTC News
|

CSGT Sơn La phát hiện ông L.V.L. đi xe máy có nồng độ cồn 4,270 mg/l khí thở, cao gấp hơn 10 lần ngưỡng vi phạm cao nhất và không có giấy phép lái xe.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông vừa phát hiện một người đi xe máynồng độ cồn 4,270 mg/l khí thở, cao gấp hơn 10 lần mức 0,4 mg/l. Thời điểm kiểm tra, người này cũng không có giấy phép lái xe.

Cụ thể, tại Km80 Quốc lộ 4G, thuộc xã Chiềng Khoang, tỉnh Sơn La, Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Sông Mã, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La kiểm tra ông L.V.L. (SN 1978) khi người này đi xe máy trên đường.

Kết quả đo cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông L. là 4,270 mg/l khí thở. So với mức nồng độ cồn cao nhất được quy định là 0,4 mg/l khí thở, mức vi phạm này cao gấp hơn 10 lần.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sau đó xác định ông L.V.L. không có giấy phép lái xe.

- Ảnh 1.

Ông L.V.L. có nồng độ cồn 4,270 mg/l khí thở. (Ảnh: CACC)

Theo điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe trên đường có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 0,4 mg/l bị phạt 8 đến 10 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng.

Do ông L.V.L. không có giấy phép lái xe nên không thực hiện việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Với lỗi không có giấy phép lái xe, trường hợp điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh đến 125 cm³ hoặc có công suất động cơ điện đến 11 kW, người vi phạm bị phạt 2 đến 4 triệu đồng theo điểm a khoản 5 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Chiều 2/9, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn quốc xảy ra 192 vụ tai nạn giao thông, làm chết 93 người, bị thương 134 người.

So với 5 ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giao thông giảm 68 vụ, giảm 54 người chết và giảm 26 người bị thương.

Trong 5 ngày, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện 97.621 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (GPLX), chứng chỉ chuyên môn 1.540 trường hợp; trừ điểm 9.301 GPLX và tạm giữ 15.171 phương tiện.

Riêng trên đường bộ, CSGT phát hiện 76.845 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17.074 trường hợp vi phạm tốc độ.

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán


Tags

Sơn La

nồng độ cồn

Giấy phép lái xe

VTC News

Tin nóng trong ngày

báo mới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại