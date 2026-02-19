HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tài xế Grab bị khách đấm vào mặt trong lúc lái xe

Cao Nguyên |

Trong lúc cãi nhau với vợ, nam hành khách bất ngờ đấm quay sang vào mặt tài xế Grab rồi xuống xe… xin lỗi!

Ngày 19-2 (mùng 3 Tết), anh Đ.N. tài xế lái xe dịch vụ Grab, cho biết đã trình báo cơ quan công an về vụ việc bị hành khách hành hung.

Tài xế Grab bị hành khách tấn công: Vụ việc gây sốc Ngày 19 - 2 - Ảnh 1.

Nam hành khách quay sang đấm vào mặt tài xế xe Grab. Ảnh cắt từ clip

Theo anh Đ.N., khoảng 22 giờ 50 phút ngày 18-2, anh đón hành khách là 2 vợ chồng và 2 con nhỏ từ khu vực Eco City, phường Tân An về đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Trên đường đi, vợ chồng hành khách xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Sau đó, người chồng đã quay sang cãi nhau với tài xế.

Sau vài câu chửi bới, người đàn ông bất ngờ đấm vào mặt tài xế Grab khi đang lái xe.

Đoạn clip do camera hành trình của xe ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn clip, sau khi đấm vào mặt tài xế, nam hành khách hùng hổ đòi đánh tiếp nhưng người vợ ngồi phía sau đã chồm lên giữ lại.

Sau đó, người đàn ông xuống xe, qua bên cửa tài xế rối rít xin lỗi.

"Tôi không biết hành khách trên xe là ai, cũng không có mâu thuẫn gì nên rất bất ngờ khi bị đánh. Bị đấm vào mặt, tôi phải tấp xe vào lề đường rồi tới công an trình báo sự việc" – anh Đ.N kể lại.

