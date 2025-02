Thông tin ban đầu, lúc 15 giờ 45 ngày 18-2, Công an phường Hoà An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về vụ cố ý gây thương tích tại khu vực cổng trước bến xe Đà Nẵng.

Bắt nóng đối tượng dùng dao hành hung người khác

Ngay lập tức, Công an phường Hoà An triển khai lực lượng đến hiện trường.

Khi đến khu vực trước quán cà phê Đô La (địa bàn phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng Công an phát hiện có một người đàn ông khoảng 50 tuổi mang áo Grab bị chảy nhiều máu đang nằm dưới nền đường.



Tiếp tục truy xét, Công an phường Hòa An đã bắt nóng đối tượng Phan Ngọc Quỳnh Khá (SN 1987, trú thôn 3, Hương An, Quế Sơn, Quảng Nam) cùng tang vật là con dao được đối tượng dùng để gây án.

Đối tượng được Công an phường Hòa An bàn giao cho Công an phường Hoà Minh xử lý theo thẩm quyền.



Hiện động cơ gây án vẫn đang tiếp tục được làm rõ.