Tài xế gọi điện báo tin cho gia đình 2 thiếu niên ngay khi chiếc ô tô bị cháy

Nỗi đau chồng chất của người mẹ trong vụ cháy ô tô ở Đà Nẵng



Liên quan vụ cháy ô tô tại cây xăng xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) khiến 2 thiếu niên tử vong, ngày 2/5, không khí tang thương bao trùm hai gia đình nạn nhân khi lễ tang được tổ chức trong nỗi đau nghẹn ngào. Tại căn nhà nhỏ ở thôn Tú Phương, nơi em Dương Anh Kiệt (SN 2010) sinh sống, người thân và xóm giềng lặng lẽ ra vào. Tiếng khóc nghẹn vang lên từng đợt khiến không khí càng thêm quặn thắt.



Anh Dương Anh Hoàng, anh trai của Kiệt, cho biết gia đình có 4 anh em trai, Kiệt là con út. Bố mẹ làm nông tại địa phương, cuộc sống không khá giả. Từ trước Tết Nguyên đán, Kiệt đã đi làm phụ giúp gia đình. Hằng ngày, em đến tiệm máy pin của anh N.Q.V (trú thôn An Dưỡng), sau đó được chở ra khu trò chơi trẻ em ở khu vực Điện Bàn để làm việc. Công việc chủ yếu là dắt xe ô tô đồ chơi, thay pin và hướng dẫn khách thuê xe.



Khoảng 12h trưa 1/5, sau khi ăn cơm, Kiệt rời nhà lên tiệm như thường lệ. Đến chiều, gia đình nhận được tin em bị mắc kẹt trong chiếc xe bị cháy. Khi chạy đến nơi, ngọn lửa đã được dập tắt, em được xác định tử vong trong xe.

Anh Dương Anh Hoàng, anh trai của Kiệt, cho biết gia đình có 4 anh em trai, Kiệt là con út



Theo anh Hoàng, bình thường anh N.Q.V trực tiếp chở Kiệt đi làm. Tuy nhiên, trưa hôm đó, do có việc riêng nên anh V. nhờ Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa) chở giúp. Không lâu sau, vụ việc đau lòng xảy ra.“Khi đưa thi thể ra ngoài, gia đình thấy hai em nằm ở khu vực hàng ghế trước bên phải. Có thể khi xe cháy, các em cố thoát lên phía trước nhưng không kịp”, anh Hoàng nói.



Gia đình cho biết sau sự việc, phía chủ xe và gia đình tài xế đã đến thăm hỏi. Tuy nhiên, người thân vẫn mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Chính tài xế là người gọi điện báo tin

Cách đó khoảng 3 km, tại thôn An Dưỡng, căn nhà của em Trần Hữu Trí (SN 2009) cũng chìm trong tiếng khóc.

Bà Nguyễn Thị Xuân – mẹ Trí – gần như gục ngã trước di ảnh con trai. Đối với bà, mất mát lần này không chỉ là nỗi đau mất con, mà còn là cú sốc nối tiếp sau biến cố gia đình chưa nguôi ngoai.



Bà Xuân kể, trưa 1/5, bà về nhà ngoại cách hiện trường không xa. Trí không đi cùng, sau đó sang tiệm của anh N.Q.V và đến khoảng 15h thì được chở đi làm. Khi xảy ra vụ cháy, chính tài xế là người gọi điện báo tin. Bà cùng người thân vội vã chạy đến hiện trường, gào khóc cầu cứu nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Tài xế đã gọi điện báo tin cho người nhà ra hiện trường ngay sau khi chiếc ô tô bị cháy



Theo bà Xuân, Trí và anh N.Q.V là anh em họ, còn tài xế An là em vợ của anh V. Bình thường, anh V. trực tiếp chở hai thiếu niên đi làm. Chiều 1/5, do gia đình ăn lễ, anh V. có uống bia nên nhờ An chở giúp.



Gia đình Trí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Xuân làm công nhân may, chồng bà mất cách đây khoảng 3 năm trong một vụ tai nạn giao thông khi đang đi làm phụ hồ về, đến nay vẫn chưa tìm được người gây tai nạn.

Hai vợ chồng có 2 người con trai. Người con lớn hiện đang chấp hành án, Trí là chỗ dựa duy nhất của bà. Nay con đột ngột ra đi, bà gần như suy sụp.

“Bây giờ tôi không biết sống ra sao khi chồng con đều lần lượt rời bỏ đi”, bà Xuân nghẹn lời.

Bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ em Trí

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô 5 chỗ biển kiểm soát 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An điều khiển, khi vào cây xăng số 90 (thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền) để đổ nhiên liệu thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy khiến 2 thiếu niên tử vong, phương tiện bị thiêu rụi, một trụ bơm xăng bị hư hỏng.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên xe có khoảng 20–25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy.



Hiện cơ quan công an tiếp tục khám nghiệm, giám định nguyên nhân cháy nổ và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan.