Gây tai nạn liên hoàn ở quận Cầu Giấy, giảng viên ĐH vi phạm nồng độ cồn rất lớn

Ngày 8/9, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tài xế xe ôtô 30F- 811.xxx gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh, thuộc địa bàn phường Trung Hoà khiến 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 7/9 tại ngã tư Tú Mỡ - Nguyễn Chánh (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), tài xế ôtô BKS 30F 811xxx không làm chủ được tay lái đã đâm vào 1 xe máy khiến 2 mẹ con ngã xuống đường, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe ôtô không dừng lại cứu giúp người bị thương mà tăng ga bỏ chạy đến cạnh tòa B6C Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) rồi tiếp tục đâm vào ôtô Honda CRV mang BKS 30G 644xxx và đâm liên tiếp 2 xe máy khiến thêm 2 người bị thương.

Chỉ trong ít phút chiếc xe 30F 811xxx đã gây tai nạn liên hoàn đâm vào 3 xe máy, 1 ô tô khiến 4 người bị thương.

Nhân chứng tại hiện trường cho hay, tài xế xe gây tai nạn có biểu hiện say rượu.

Chiếc xe gây tai nạn hư hỏng phần đầu.

Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) ngay lập tức tới hiện trường phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phong tỏa hiện trường, tạm giữ lái xe (khi đó định đi khỏi hiện trường).



Danh tính lái xe được làm rõ là Tr.V. Ph.(sinh năm 1981, quê Bắc Ninh, hiện đang sinh sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ông Ph. là giảng viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.



Kết quả kiểm tra nồng độ cồn xác định lái xe Tr.V.Ph.vi phạm mức 0,897 miligam/1 lít khí thở.



Đây là mức vi phạm nồng độ cồn rất lớn.





https://soha.vn/tai-xe-gay-tai-nan-lien-hoan-o-nguyen-chanh-la-giang-vien-dai-hoc-20220908094453851.htm