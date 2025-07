Tài xế gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường: Camera ghi lại bằng chứng không chối cãi

Vụ tai nạn được nhắc tới xảy ra vào khoảng 16h3' ngày 2/7 tại ngã ba đường Quảng Xương - DH2, xã Bà Nà (TP. Đà Nẵng). Vào thời điểm này, chị Đ.T.N (37 tuổi, trú Túy Loan Đông 2, xã Hòa Vang) điều khiển xe máy mang BKS 43A... đi từ hướng đường Quảng Xương khi đến ngã ba đường Quảng Xương-DH2 thì va chạm với xe tải BKS 29H-754.07. Hậu quả, chị N. tử vong tại chỗ.

Toàn bộ quá trình diễn ra vụ tai nạn đã được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại. Theo nội dung đoạn clip, sau khi va chạm xảy ra, tài xế mở cửa xuống đường để theo dõi tình trạng nạn nhân. Sau đó, người này lặng lẽ rời khỏi hiện trường.





Nhận được tin báo, lực lượng CSĐT đã phối hợp với Công an xã Bà Nà truy tìm tài xế xe tải. Và sau 1 giờ truy tìm cơ quan công an đã bắt và tạm giữ tài xế xe tải điều khiển phương tiện gây tai nạn chết người. Tài xế được xác định là Nguyễn Ngọc Hà (30 tuổi, trú Yên Bái theo căn cước công dân địa danh cũ). Qua kiểm tra ban đầu, tài xế Hà có dương tính với ma túy. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

2 đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn đang được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.