Tài xế đi xe biển xanh say xỉn, tát vào mặt CSGT khi bị nhắc nhở

Ngày 23/8, Đại tá Tào Quang Chiến - Trưởng Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc một tài xế đi xe biển xanh say xỉn và tát vào mặt một cán bộ thuộc Đội CSGT Công an huyện này.



Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 3 đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế điều khiển xe biển xanh mang BKS: 31A-6407 đi vào một cây xăng trên địa bàn xã Quảng Lĩnh (Quảng Xương) có biểu hiện say xin, tát vào mặt CSGT và có nhiều lời thách thức gây bức xúc.

Qua xác minh cho thấy, sự việc xảy ra vào khoảng 3h20' ngày 17/8 tại cây xăng trên địa bàn xã Quảng Lĩnh.

Chiếc xe ô tô mang biển số xanh được xác định là của Bình mua lại chứ không thuộc cơ quan nhà nước nào.

Thời điểm này, tổ công tác của Đội CSGT Công an huyện Quảng Xương đang làm nhiệm vụ hoàn tất hồ sơ một vụ tai nạn trước đó.

Khi thấy người đàn ông điều khiển xe biển xanh nói trên vào đổ xăng trong tình trạng say rượu và đi vệ sinh không đúng chỗ nên một cán bộ CSGT trong tổ công tác đã đến để nhắc nhở.

Tuy nhiên, tài xế này sau đó đã buông lời thách thức và có tát 2 cái vào mặt của cán bộ CSGT này. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã đưa tài xế và xe ô tô về trụ sở công an để làm rõ, xử lý.

Hiện công an đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Bình về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.

Được biết, tài xế có hành vi tát CSGT trên tên là Bình (trú tại Hà Nội).

Trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng - Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Quảng Xương cho biết, hiện phía đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và củng cố hồ sơ để xử lý người này về hành vi xâm hại sức khỏe người khác.