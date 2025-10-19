Tài xế đang điều trị xơ gan vẫn vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung

Mặc dù đang điều trị xơ gan ở bệnh viện, tay cắm kim truyền dịch nhưng tài xế Đ.H.C. vẫn tranh thủ đi uống bia và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,554 mg/L khí thở.
Sau chỉ đạo của Cục trưởng CSGT, lực lượng CSGT 34 tỉnh, thành phố đã đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn từ 12h30 - 14h30 và từ 19h00 đến 22h00. Trong khung giờ trưa ngày 18/10, CSGT toàn quốc kiểm soát 48.214 phương tiện các loại, phát hiện 1.294 trường hợp tài xế vi phạm. Trong số này có 2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe máy, 17 xe thô sơ.
Tối 18/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT triển khai tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.
Tổ công tác lập chốt, phân luồng từ xa kiểm tra nồng độ cồn với tất cả tài xế xe khách, taxi, ô tô kinh doanh vận tải, xe cá nhân.