Tài xế đang điều trị xơ gan vẫn vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung

Minh Tuệ/VTC News |

Mặc dù đang điều trị xơ gan ở bệnh viện, tay cắm kim truyền dịch nhưng tài xế Đ.H.C. vẫn tranh thủ đi uống bia và vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,554 mg/L khí thở.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), tối 18/10, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an Hà Nội bố trí 9 tổ công tác để kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn.

Khi phát hiện chốt CSGT phía trước, một tài xế liền giả vờ rẽ vào khu tập thể ven đường nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng nhưng hành vi trên nhanh chóng bị phát giác. Cán bộ CSGT ghi lại toàn bộ quá trình và kiên quyết yêu cầu người đàn ông đưa xe máy vào chốt để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn.

Kết quả từ máy đo chuyên dụng sau đó cho thấy người đàn ông tên Đ.H.C. (SN 1976) vi phạm ở mức 0,554 mg/L khí thở (vượt mức kịch khung 0,4 mg/L khí thở).

Điều đáng nói, nam tài xế đang điều trị xơ gan ở Bệnh viện E, trên tay cắm kim truyền dịch nhưng coi thường sức khỏe và sự an toàn của chính mình, vẫn cố tình đi uống bia rượu với bạn bè.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 cho biết, tại 9 điểm kiểm tra nồng độ cồn đã phát hiện hơn 60 trường hợp tài xế xe máy vi phạm.

Cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến địa bàn.

Trong ngày 18/10, Đội CSGT đường bộ số 14 phát hiện, xử lý 32 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) phát lệnh kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên cả nước.

Việc kiểm soát này sẽ tạo ra sự đồng bộ trong toàn quốc nhằm ngăn chặn vi phạm và tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn.

Sau chỉ đạo của Cục trưởng CSGT, lực lượng CSGT 34 tỉnh, thành phố đã đồng loạt kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn từ 12h30 - 14h30 và từ 19h00 đến 22h00. Trong khung giờ trưa ngày 18/10, CSGT toàn quốc kiểm soát 48.214 phương tiện các loại, phát hiện 1.294 trường hợp tài xế vi phạm. Trong số này có 2 xe khách, 17 xe tải, 64 xe con, 1.194 xe máy, 17 xe thô sơ.

Tối 18/10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, Cục CSGT triển khai tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tổ công tác lập chốt, phân luồng từ xa kiểm tra nồng độ cồn với tất cả tài xế xe khách, taxi, ô tô kinh doanh vận tải, xe cá nhân.

Việc kiểm tra, xử lý được tổ công tác đồng thời ghi lại.

