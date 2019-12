Tài xế container đánh chết đồng nghiệp vì hơn 1 triệu đồng tiền nợ

Trao đổi với PV Báo CAND qua điện thoại, Đại tá Phan Sáu – Trưởng Công an huyện Phù Mỹ (Bình Định) cho biết, ngày 16-12, cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh Thủy (SN1987) trú ở thôn Vạn Phước Đông, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ để điều tra và xử lý về hành vi đánh chết người.



Thông tin ban đầu cho biết hung thủ Lê Thanh Thủy và nạn nhân Bùi Cao Sơn (SN 1969) trú ở thôn An Trinh, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ là đồng nghiệp lái xe tải container liên tỉnh. Cách đây 2 năm ông Sơn mượn của Thủy 1,1 triệu đồng, nhiều lần Thủy đòi nợ nhưng ông Sơn không trả.

Sau một cuộc nhậu tối 15-12, Thủy rủ thêm người bạn đến nhà ông Sơn để đòi nợ nhưng ông Sơn thách thức, nên Thủy cầm bình thủy tinh chứa nước đánh vào đầu ông Sơn khiến nạn nhân bất tỉnh.

Dù đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát nhưng do vết thương nặng nên 1 giờ sau ông Sơn tử vong. Ngay trong đêm 15-12, Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường và tử thi nạn nhân.