Tài xế tiết lộ lý do bất ngờ chở đoàn du khách trên thùng xe tải ở Mộc Châu

Ngày 10/2/2025 Đội CSGT Công an Thị Xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhận được phản ánh của nhân dân qua nguồn thông tin phản ánh về việc người điều khiển phương tiện xe ô tô chở người trên thùng tham gia giao thông.

Đội CSGT đã phối hợp cùng Công an Xã Chiềng Hắc mời người liên quan đến cơ quan Công an làm việc. Trong đó, anh Ph. (sinh năm 1997, Trú tại Xã Chiềng Hắc , Thị Xã Mộc Châu) là người điều khiển chiếc xe tải trên.

Quá trình làm việc, tài xế Ph. cho biết, chiếc xe ô tô GATZ 66 là chiếc xe gia đình đã gắn bó gần 30 năm từ thời khó khăn, làm lụng để xây dựng kinh tế gia đình.

Anh Ph. làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: CA TX Mộc Châu

Mặc dù biết là xe đã hết niên hạn sự dụng nhưng là vật kỷ niệm nên gia đình thường xuyên sửa chữa bảo dưỡng,nhưng không tham gia giao thông, luôn coi chiếc xe là vật kỷ niệm.

Tuy nhiên, vào ngày 09/2/2025 có một đoàn khách du lịch lên địa bàn thăm quan. Đoàn khách du lịch này hiếu kỳ về chiếc xe và có ngỏ ý muốn anh chở đi một đoạn để thử cảm giác mới lạ.

Theo anh Ph., anh đã từ chối nhưng do địa bàn nhiều khách du lịch và tính hiếu khách nên gia đình đã nhận lời chở đi một đoạn đường.

"Gia đình chúng tôi cũng không nghĩ việc làm trên được lan truyền nhiều trên các trang mạng xã hội", anh Ph. nói khi làm việc với cơ quan chức năng.

Hình ảnh đoàn du khách trên thùng xe tải gây phản cảm

Sau khi clip du khách đi Mộc Châu ngồi trên thùng xe tải được đăng tải lên mạng xã hội đã gây nhiều phản ứng trái chiều. Có ý kiến cho rằng việc chở khách như vậy rất phản cảm, khiến hình ảnh du lịch Mộc Châu méo mó trong mắt du khách.

Qua sự việc trên, gia đình anh cũng đã rút kinh nghiệm, phối hợp với lực lượng chức năng để tiến hành làm việc theo quy định .

Hiện tại sự việc trên đang được Đội CSGT Công an Thị Xã Mộc Châu phối hợp với Công an Xã Chiềng Hắc và gia đình phối hợp làm việc đúng theo quy định của pháp luật.

Clip đoàn du khách đứng trên thùng xe tải ở Mộc Châu