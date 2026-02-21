HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tài xế chở 41 hành khách vào TPHCM nhưng không có bằng lái

Đ.Nghĩa |

Chở 41 hành khách vào TPHCM nhưng tài xế xe khách lại không có bằng lái và vi phạm nồng độ cồn.

Ngày 21-2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, xử lý một tài xế xe khách vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 20-2, Trạm CSGT Đakrông dừng kiểm tra xe khách BKS 36B-016.xx, loại 42 chỗ đang lưu thông qua địa bàn.

TPHCM: Tài xế không có bằng lái chở 41 hành khách vi phạm nồng độ cồn - Ảnh 1.

Tài xế chở 41 hành khách vào TPHCM nhưng không có bằng lái lại vi phạm nồng độ cồn

Qua kiểm tra, tài xế điều khiển phương tiện là ông Phạm Bá Thắng (SN 1983, ngụ xã Trường Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã không xuất trình được giấy phép lái xe theo quy định.

Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy tài xế Phạm Bá Thắng có mức 0,092 mg/lít khí thở.

Trạm CSGT Đakrông đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. Đồng thời, yêu cầu nhà xe bố trí phương tiện khác thay thế để vận chuyển 41 hành khách tiếp tục hành trình vào TPHCM.

Được biết, với 2 lỗi vi phạm gồm điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe, tài xế cùng chủ phương tiện bị xử phạt tổng số tiền trên 80 triệu đồng.

