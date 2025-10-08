Tài xế chạy xe kiểu "ông trời con" phân trần về lý do vi phạm

Ngày 7-10, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM) vừa xử phạt tài xế chạy xe kiểu "ông trời con".

Tài xế B. tại cơ quan công an.

Trước đó, Đội CSGT An Sương tiếp nhận phản ánh về một xe buýt lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn có hành vi đi lên vỉa hè để vượt dòng xe đang di chuyển chậm. Cảnh sát sau đó mời tài xế liên quan đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế tên N.V.B (47 tuổi; lái xe buýt số 62-5 tuyến An Sương – Hậu Nghĩa) thừa nhận hành vi của mình.

Tài xế B. cho biết vào khoảng 12 giờ 45 ngày 7-10, ông lái xe buýt nói trên lưu thông trên đường Nguyễn Văn Bứa.

Khi đến gần giao lộ với đường vào Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, do đường đông, sợ trễ giờ nên ông đã điều khiển xe buýt đi nửa xe dưới lòng đường, nửa xe trên lề để vượt các xe khác.

Đội CSGT An Sương lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông B. về hành vi "điều khiển xe ô tô đi trên vỉa hè".

Với lỗi này, ông B. sẽ bị xử phạt với mức tiền phạt từ 6-8 triệu đồng, trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.