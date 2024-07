Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) cho biết, Đội CSGT An Lạc đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế xe tải T.H.N. (SN 1996, trú tại Bạc Liêu) với hành vi đỗ xe ô tô tải trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau.

Đội CSGT An Lạc phối hợp bàn giao vụ việc cho Công an phường An Lạc để tiếp tục làm rõ và xử lý về hành vi cầm tuýp sắt gây mất trật tự trên đường.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một tài xế xe tải cho xe đỗ giữa đường, cầm theo tuýp sắt xuống xe nói chuyện với tài xế xe ô tô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ phía trước tại giao lộ Võ Văn Kiệt và Hồ Học Lãm.

Đội CSGT An Lạc đã nhanh chóng tiến hành xác minh vụ việc. Qua xác minh, người đàn ông cầm tuýp sắt nói trên là T.H.N.

N. là tài xế xe tải thuộc Công ty T.N được giao cho điều khiển chiếc xe ô tô tải BKS 50H-106xx vào ngày 12/7.

Đội CSGT An Lạc đã mời đại diện chủ phương tiện và N. lên trụ sở đơn vị để làm việc. Tại buổi làm việc, N. đã thừa nhận hành vi của mình là sai và cam kết sẽ chấp hành nghiêm quyết định xử phạt, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ trong thời gian tới.

Anh N. cho biết vào ngày 12/7, anh điều khiển xe tải trên đường Võ Văn Kiệt, hướng An Dương Vương đi về Hồ Học Lãm. Khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt và Lê Cơ (thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân), anh N. ra tín hiệu xin đường đối với xe ô tô con 7 chỗ đang lưu thông phía trước cùng chiều. Tuy nhiên, xe ô tô con phía trước không có dấu hiệu nhường đường nên ông N bức xúc.

Đến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm, khi cả hai xe đang dừng chờ đèn đỏ thì N. đỗ xe, rời ghế lái, bước xuống xe và cầm theo một ống sắt rỗng ruột xuống la lối.