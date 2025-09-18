Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn hi hữu trên xảy ra vào cuối giờ chiều 17-9, tại khu vực chợ Diễn Xuân, xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong thương tâm. Ảnh: D. Châu

Vào thời gian trên, theo thông tin ban đầu, anh N.V.C. (trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải lùi vào garage.

Sau đó, nam tài xế xuống kiểm tra phía đầu phương tiện rồi đi vòng sang phía bên lái. Lúc này, bất ngờ chiếc xe chuyển động khiến anh C. bị chèn mắc kẹt giữa cánh cửa xe và bờ tường.

Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách đưa anh C. ra khỏi khu vực bị mắc kẹt nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.