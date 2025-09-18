HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tài xế bị xe tải mình vừa điều khiển ép tử vong

Đức Ngọc |

Lùi xe vào garage xong, anh C. xuống kiểm tra. Bất ngờ chiếc xe tải chuyển động, ép tài xế vào tường khiến nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn hi hữu trên xảy ra vào cuối giờ chiều 17-9, tại khu vực chợ Diễn Xuân, xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An.

Tài xế tử vong thương tâm do xe tải Bất ngờ chuyển động tại Nghệ An - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong thương tâm. Ảnh: D. Châu

Vào thời gian trên, theo thông tin ban đầu, anh N.V.C. (trú tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe tải lùi vào garage. 

Sau đó, nam tài xế xuống kiểm tra phía đầu phương tiện rồi đi vòng sang phía bên lái. Lúc này, bất ngờ chiếc xe chuyển động khiến anh C. bị chèn mắc kẹt giữa cánh cửa xe và bờ tường.

Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách đưa anh C. ra khỏi khu vực bị mắc kẹt nhưng nạn nhân đã tử vong.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
Tài xế bị xe tải mình vừa điều khiển ép tử vong - Ảnh 2.Đề xuất có lợi cho hàng triệu người lao động, sẽ có hiệu lực ngay năm sau

Ngay khi đề xuất được thông qua, nhiều lao động có thu nhập trung bình sẽ không còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân, hoặc giảm đáng kể thuế thu nhập cá nhân.

Tags

tài xế tử vong

xã Quảng Châu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại