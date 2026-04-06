Tài xế bị nhóm người lạ chặn ô tô, đập phá trong đêm

Ca Linh |

Sau khi đập phá kính chắn gió xe ô tô của một tài xế ở tỉnh Vĩnh Long, nhóm thanh niên đã rời khỏi hiện trường.

Ngày 6-4, Công an phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long đang xác minh vụ một nhóm thanh niên đi xe máy, chặn đầu ô tô giữa đường rồi đập bể kính chắn gió.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5-4, anh N.T.T (21 tuổi; ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Thái Bường, hướng từ vòng xoay Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long về phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Tài xế hoảng hốt khi bị nhóm thanh niên đập phá ô tô giữa đêm - Ảnh 1.

Kính chắn gió xe ô tô của anh T. bị nhóm người lạ đập phá

Khi đến đoạn gần Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm ở phường Phước Hậu, anh T. phát hiện nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy có dấu hiệu say xỉn, chạy lấn sang làn ô tô nên bấm còi xin đường.

Ngay sau đó, nhóm này dừng xe, chặn đầu ô tô. Hai người tiến đến 2 bên để đập cửa xe. Do đã khóa cửa từ trước, anh T. ngồi trong xe dùng điện thoại ghi lại sự việc.

Chưa dừng lại, một người trong nhóm dùng vật cứng đập mạnh làm vỡ kính chắn gió phía trước rồi cùng cả nhóm rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Phước Hậu nhanh chóng có mặt, ghi nhận hiện trường, lấy lời khai của tài xế và tiến hành xác minh, truy tìm những đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

Khoảnh khắc 2 trực thăng Mỹ trúng đạn Iran khi tìm kiếm phi công tiêm kích bị bắn rơi

01:12
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Tiết lộ danh tính người bí ẩn đang bị truy nã vì bỏ ma túy vào vali 4 tiếp viên Vietnam Airlines

01:02
Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

Tài xế chiếc ô tô phun ra lửa bị cảnh sát mời làm việc: Vi phạm tới 5 lỗi, bất ngờ về tổng mức phạt

01:17
