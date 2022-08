Tắc kè hoa đi lên từ những vai phụ nhỏ

Oh Jung Se là nam diễn viên xứ Hàn sinh năm 1977. Tuy theo học Đại học Sun Moon, chuyên ngành Truyền thông đại chúng nhưng nam tài tử lại rẽ hướng sang diễn xuất và bước chân vào làng giải trí từ năm 2001. Xem những màn thể hiện tuyệt vời trên phim của Oh Jung Se, nhiều khán giả phải ngỡ ngàng khi biết tin anh không hề học qua trường lớp dạy diễn xuất nào, tất cả những gì anh thể hiện trên phim đều là bản năng và sự đúc kết từ trải nghiệm cá nhân.

21 năm làm nghề, hơn 100 tác phẩm, một con số khổng lồ với bất kì diễn viên lứa 7x nào, là thành quả của Oh Jung Se. Từ những vai diễn nhỏ, xuất hiện thoáng qua trong loạt phim đình đám, Oh Jung Se từng bước vững chãi trên con đường chinh phục đam mê diễn xuất của mình.

Bằng sự chăm chỉ và nhiệt huyết, anh cũng chứng minh vẻ bề ngoài không phải điều quan trọng nhất với một diễn viên. Anh được khán giả gọi với cái tên "gã xấu" - một danh từ không hề mang ý nghĩa tiêu cực nặng nề mà là danh xưng để ca ngợi tài năng của anh, rằng năng lực vượt trội có thể giúp anh vượt qua mọi rào cản về ngoại hình.

Bằng đam mê và sự "lì lợm" theo đuổi nghề, Oh Jung Se từ một cái tên mờ nhạt đã trở thành "tắc kè hoa" của màn ảnh Hàn. Dù đa phần toàn đóng vai phụ nhưng anh lại được đánh giá cao bởi khả năng biến hóa vô cùng linh hoạt, có thể cân mọi dạng phim, từ lãng mạn đến hành động, hài hước hay chính luận.

Những tác phẩm nổi bật nhất của anh phải kể đến như Nghệ Thuật Cua Trai, The Hero, Breathless, Điên Thì Có Sao, Khi Hoa Trà Nở,... Đặc biệt thời điểm đóng Điên Thì Có Sao, tên tuổi của Oh Jung Se trở nên đình đám hơn bao giờ hết với vai diễn người anh trai mắc chứng tự kỷ bị ám ảnh với loài bướm. Diễn xuất tuyệt vời của anh đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Đáng chú ý hơn khi anh từng mặc trang phục trong phim để đi gặp một người hâm mộ có khuyết điểm về trí não. Hình ảnh anh tái hiện vai diễn kinh điển của mình để chiều lòng người hâm mộ khiến khán giả vô cùng cảm phục tấm lòng của nam tài tử.

Oh Jung Se và người hâm mộ đặc biệt

Mắc chứng mù mặt, không thể nhớ mặt con

Diễn xuất tuyệt vời, vô cùng thân thiết, hòa đồng với các đồng nghiệp nhưng ít ai ngờ Oh Jung Se lại mắc chứng mù mặt (Prosopagnosia). Chứng bệnh này khiến Oh Jung Se liên tục quên mất nét mặt của người khác, thậm chí là cả con trai. Việc đi đóng phim, liên tục phải gặp đồng nghiệp mới trong các dự án cũng khiến Oh Jung Se gặp không ít rắc rối khi anh không thể nhớ mặt đồng nghiệp khiến nhiều lần sự cố xảy ra.

"Nếu tôi bất chợt gặp bạn hoặc người quen nào đó trên đường, rất có thể tôi sẽ không nhận ra bất kỳ ai. Không phải do tôi không nhớ, mà là tôi không thể nhận diện những khuôn mặt khác nhau. Vì thế, đã có rất nhiều sự cố xảy ra khiến tôi cảm thấy có lỗi với những người xung quanh", nam tài tử từng bộc bạch.

Gặp chứng bệnh này khiến công việc của Oh Jung Se ảnh hưởng không ít nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi nghề. Anh dùng sự hòa nhã, thân thiện và sự chân thành của mình để có thể hòa nhập với các đồng nghiệp.

Cả đời chung thủy với một mối tình

Làm nghề nhiều năm, ít nhiều có được chỗ đứng trong nghề nhưng Oh Jung Se vẫn luôn khiêm tốn và ít khi nhắc về đời tư của mình. Lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư là khi anh tham gia chương trình Happy Together, lúc này khán giả mới biết về chuyện tình lãng mạn giữa anh và bạn đời.

Vợ của Oh Jung Se là người bạn của anh từ thuở thơ ấu cũng là mối tình đầu mà anh cảm mến ngay từ khi mới chỉ học lớp 6. Sau này, khi cả hai trưởng thành, tình cảm đó cũng lớn dần lên và anh quyết tâm theo đuổi cô bạn của mình. Sau thời gian theo đuổi, hai người nên duyên vợ chồng từ năm 2006 và sớm có với nhau 2 người con. Suốt bao năm ở bên nhau, hai người chỉ chia tay duy nhất một lần trong vòng 3 tháng và sau đó thì luôn hạnh phúc bên nhau.

Oh Jung Se và vợ

Nguồn ảnh: Hancinema, Naver