Tài tử trong bê bối ngoại tình: Hậu duệ Hoàng gia thân với cả Beckham, từng lao đao vì nhắn tin “đá” minh tinh hạng A rồi bỏ chạy

Showbiz Hàn đang sục sôi trước nghi vấn 1 tài tử đình đám ngoại tình và chụp ảnh nhạy cảm của bạn gái. Dựa vào bài đăng tố cáo, nhiều netizen réo gọi tài tử Lee Seo Jin, cho rằng anh là nhân vật chính của câu chuyện.

Dù vụ việc chưa ngã ngũ nhưng tên tuổi Lee Seo Jin đã trở thành tâm điểm bị bàn tán trên khắp các trang mạng. Tài tử Lovers sinh ra đã "ngậm thìa vàng", có gia thế khủng khiến bao người phải choáng ngợp.

Tài tử có gia thế hiển hách, là hậu duệ Hoàng gia

Lee Seo Jin sinh năm 1971, là hậu duệ nhiều đời của Hoàng gia Joseon (Họ Lee ở vùng Andong). Ông cố nội của tài tử là Lee Sang Ryung - nhân vật lịch sử dẫn đầu phong trào độc lập, từng nắm vị trí cao nhất nhất trong chính phủ Nhà nước lâm thời đầu tiên của Hàn Quốc. Chức vụ này tương đương Tổng thống Hàn Quốc hiện nay.

Ông nội của Lee Seo Jin là ngài Lee Bo Young - sau khi tốt nghiệp Đại học Luật đã đảm nhận vai trò Thống đốc Chosun Savings - ngân hàng đầu tiên của Hàn Quốc. Đồng thời, ông Lee Bo Young cũng là người đồng sáng lập và phát triển ngành công nghiệp vận tải du lịch, phác họa nên hệ thống xe bus công cộng Hàn Quốc hiện đại ngày nay. Những năm 1960 thế kỷ trước, ông nội tài tử có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, nhờ ông mà ngành tài chính của Hàn Quốc đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ. Bên thông gia của ông Lee Bo Young cũng là người sáng lập tập đoàn LG.

Lee Seo Jin sinh ra đã "ngậm thìa vàng"

Cha của tài tử đình đám là ông Lee Jae Eung, nguyên Giám đốc Ngân hàng Tín dụng Anhung Mutual ở thủ đô Seoul. Sau khi từ chức, ông Lee Jae Eung thành lập tập đoàn tài chính tư nhân và hoạt động trong lĩnh vực này đến khi qua đời vào năm 2005. Anh trai Lee Seo Jin chính là người thừa kế tập đoàn này. Mẹ của Lee Seo Jin cũng là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt. Bác dâu của Lee Seo Jin là ái nữ tập đoàn LG, chính vì vậy nam tài tử đã trở thành gương mặt đại diện trọn đời của tập đoàn này.

Bản thân Lee Seo Jin cũng không hề là nhân vật tầm thường. Năm 1993, nam diễn viên tốt nghiệp Đại học New York Stern School of Business - 1 trong 3 trường đại học nổi tiếng nhất về ngành Quản trị kinh doanh. Về nước, anh đăng ký nghĩa vụ quân sự ngay lập tức dù thuộc đối tượng được miễn. Đến năm 2011, tài tử cũng nối nghiệp gia đình, đảm nhận vị trí CEO công ty Ask Veritas Assets Management, một công ty quản lý tài chính từng đoạt nhiều giải thưởng toàn cầu và châu Á. Theo nhiều nguồn tin, tài sản của nam tài tử Lovers lên đến 60 tỷ won (gần 1200 tỷ đồng).

Nổi tiếng, giàu có, nhưng Lee Seo Jin không hề chọn lối sống xa hoa, hưởng thụ, thay vào đó anh rất tích cực làm từ thiện. Gia tộc Lee Seo Jin đã quyên tặng cho chính phủ Hàn Quốc một dãy nhà cổ ở Andong. Đây chính là dãy nhà truyền thống xuất hiện trong bối cảnh phim Family Honor .

Lee Seo Jin học ngành Quản trị kinh doanh để thừa kế gia sản của gia đình

Bên cạnh đó, Lee Seo Jin còn có mối quan hệ với nhiều nhân vật cấp cao cả trong và ngoài nước. Trong 1 cuộc phỏng vấn, vợ của Thủ tướng Nhật tiết lộ bà là fan của anh. Lee Seo Jin còn có mối quan hệ đặc biệt với cựu danh thủ đình đám David Beckham. Bộ đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2014 tại sự kiện ra mắt Haig Club ở Hàn Quốc, lúc đó Lee Seo Jin đang là đại sứ của thương hiệu này.

1 năm sau đó, David Beckham và Lee Seo Jin tiếp tục đồng hành tại sự kiện ở London. Trả lời chương trình One Night TV Entertainment , tài tử gia thế khủng tiết lộ rằng anh vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với cầu thủ bóng đá nổi tiếng nhất thế giới kể từ đó.

Lee Seo Jin có mối quan hệ thân thiết với David Beckham

Bộ đôi cùng dự sự kiện ở Hàn Quốc và Anh

Trong sự kiện năm 2015 ở Anh còn có cả Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Tom Cruise, Kate Walsh, Idris Elba... Sau nhiều sự kiện cao cấp, Lee Seo Jin trở nên thân thiết với cựu danh thủ Beckham

Sự nghiệp thành công, không dựa hơi gia đình

Cái duyên diễn xuất đến với Lee Seo Jin một cách tình cờ. Chàng tài tử sinh ra trong nhung lụa, học ngành quản trị kinh doanh chưa từng nghĩ anh sẽ trở thành diễn viên. Cuộc đời anh được định sẵn sẽ tiếp quản đế chế kinh doanh của gia đình.

Năm 1999, tài tử họ Lee được công ty giải trí mời đóng 1 vai nhỏ trong House Above The Waves cùng "ông trùm" Cha In Pyo. Từ đây, Lee Seo Jin đã tìm ra niềm đam mê của cuộc đời mình, đó là trở thành diễn viên. Ban đầu, anh bị gia đình ngăn cấm. Tuy nhiên, tài tử đã thuyết phục được gia đình và lựa chọn đi theo đam mê.

Cơ duyên tình cờ đã đưa Lee Seo Jin đến với diễn xuất

Suốt hơn 20 năm sự nghiệp, Lee Seo Jin không đóng nhiều phim, chỉ nghiên cứu kỹ mới nhận kịch bản. Chính vì vậy, gia tài điện ảnh của Lee Seo Jin chỉ có khoảng 20 tác phẩm, nhưng đều là những tác phẩm chất lượng và thành công, tiêu biểu là Lovers, Yi San, Tướng quân Gyebaek, Cạm bẫy…

Lee Seo Jin đóng ít phim nhưng đều là những tác phẩm chất lượng

Nhờ ngoại hình đẹp và body cực chuẩn, tài tử cũng là người mẫu quảng cáo đắt giá. Bên cạnh đó, anh là cái tên thu hút khi tham gia chương trình truyền hình thực tế như Ngày 3 bữa, Cụ ông đẹp hơn hoa, Youn's Kitchen... Lee Seo Jin có tính cách cầu toàn, chỉn chu, "không nói 2 lời". Dù có gia thế khủng nhưng không vì thế Lee Seo Jin kiêu ngạo. Anh chu đáo, hài hước, lễ phép với tiền bối và quan tâm tới hậu bối. Nam diễn viên dành được nhiều sự mến mộ từ nhiều thế hệ đồng nghiệp như minh tinh đoạt giải Oscar Youn Yuh Jung, Park Seo Joon và V (BTS).

Lee Seo Jin được nhiều đồng nghiệp yêu mến

Đường tình duyên trắc trở: Mang tiếng hèn nhát vì không thể bảo vệ "Lọ Lem" cho đến nghi vấn ngoại tình chấn động

Nhắc đến tình sử của Lee Seo Jin, không thể bỏ qua mối tình buồn trắc trở với nữ diễn viên Chuyện tình Paris Kim Jung Eun. Trong những bộ phim tình cảm, chuyện tình Hoàng tử - Lọ lem dù có trắc trở, chông gai đến đâu, cuối cùng họ vẫn sẽ ở bên nhau. Hoàng tử nguyện sẽ làm tất cả để bảo vệ người mình yêu. Tuy nhiên, đáng tiếc là Lee Seo Jin lại chẳng thể bảo vệ được "nàng Lọ lem" của đời mình.

Cặp đôi quen nhau vào năm 2006, khi đóng chung phim truyền hình Lovers . Cặp đôi đã cảm mến nhau trong quá trình quay phim và đến khi bộ phim đóng máy, họ đã chính thức hẹn hò. Trong thời điểm quay phim, tài tử đã khiến trái tim Kim Jung Eun rung động bằng những hành động, cử chỉ chăm sóc ân cần. Trong những ngày cuối cùng quay phim, Lee Seo Jin thường xuyên xuất hiện ở phim trường dù không có cảnh quay của anh, chỉ để ngắm nhìn Kim Jung Eun. Sau khi phim kết thúc, Lee Seo Jin đã gọi cho Kim Jung Eun để ngỏ lời với cô: "Chúng ta có thể hẹn hò được không?".

Kim Jung Eun là mối tình công khai duy nhất của Lee Seo Jin

Khi đã hẹn hò rồi, Lee Seo Jin lãng mạn đến mức từng đến trường quay chương trình talkshow để hát tặng cô ca khúc Lovers . Khi tài tử quay phim mới, nữ diễn viên cũng tự tay nấu đồ ăn đem đến phim trường cho anh. Ai cũng nghĩ cặp đôi sẽ có được kết cái trọn vẹn thì bất ngờ vào tháng 11/2008, Kim Jung Eun thông báo 2 người đã chia tay.

Nữ diễn viên Chuyện tình Paris đã giảm 4kg vì quá đau khổ. Cô bật khóc tâm sự trên truyền hình: "Anh ấy đột ngột nhắn tin cho tôi và nói về việc chia tay. Trước đó, chúng tôi không hề xảy ra tranh cãi. Mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến cho tôi cảm giác như mình vừa mới bất ngờ bị một chiếc ô tô đâm phải". Sau đó, nam tài tử bay sang Hong Kong, tránh mặt và không trả lời điện thoại của Kim Jung Eun, bỏ mặc cô với vô số câu hỏi và sự săm soi của dư luận.

Khán giả chỉ trích Lee Seo Jin không tiếc lời, cho rằng anh không đáng mặt nam nhi, hèn nhát không thể nói lời chia tay 1 cách đàng hoàng. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin tiết lộ lý do khiến cặp đôi phải chia tay đế từ sức ép của gia đình nam tài tử. Trong mắt mẹ của Lee Seo Jin, Kim Jung Eun chỉ là cô gái "đào mỏ", có xuất thân tầm thường và không xứng đáng với con trai bà. Lee Seo Jin có tất cả, chỉ thua kém bạn gái về danh tiếng trong showbiz. Mẹ Lee Seo Jin rất không hài lòng về những tin tức nói rằng anh thua kém bạn gái nên đã ra sức cấm cản chuyện tình của cặp đôi. Không chịu nổi sức ép, cuối cùng Lee Seo Jin đã phải buông tay người con gái anh yêu.

Kim Jung Eun khóc trên truyền hình vì quá đau khổ

Mãi sau này, khi mọi chuyện đã lắng xuống, Lee Seo Jin mới trải lòng về mối tình dang dở: "Tôi cảm thấy im lặng là điều người đàn ông nên làm. Nếu muốn, tôi có thể tiết lộ lý do ngay lúc đó, nhưng tôi quyết định sẽ giữ riêng cho mình mãi mãi" . Tài tử cũng giải thích anh đi Hong Kong vì sợ nếu ở lại Hàn Quốc sẽ không giữ được bình tĩnh, hành động sai lầm và làm ảnh hưởng bạn gái cũ. Dù vậy, những lời giải thích này không thuyết phục được công chúng.

8 năm sau cuộc chia tay ồn ào và đầy nước mắt, Kim Jung Eun đã tìm thấy hạnh phúc mới bên 1 doanh nhân giàu có. Cặp đôi đã kết hôn vào năm 2016 và hiện tại Kim Jung Eun đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã. Nữ diễn viên chia sẻ rằng người chồng hiện tại chính là người đã luôn ở cạnh, an ủi cô những lúc khó khăn nhất. Chưa kể, ông xã không hề ngăn cản Kim Jung Eun theo đuổi sự nghiệp sau khi kết hôn.

Kim Jung Eun giờ đã là "vợ người ta" còn Lee Seo Jin sống kín tiếng, không để lộ đời tư

Về phần Lee Seo Jin, tài tử này vướng tin đồn hẹn hò với Sunny (SNSD) và nữ diễn viên Jung Yoo Mi nhưng đều phủ nhận. Bẵng đi nhiều năm, đến cuối tháng 2/2024, Lee Seo Jin bất ngờ vướng nghi vấn ngoại tình, chụp ảnh nhạy cảm của bạn gái.

Cụ thể, 1 người phụ nữ tên A tố anh người yêu nổi tiếng phản bội, chụp và lưu giữ ảnh nhạy cảm rồi sau đó đơn phương chấm dứt cuộc tình 6 năm chỉ bằng 1 tin nhắn. Chuyện tình buồn này khiến cô A bị trầm cảm và mất ngủ, không thể ngủ được nếu không uống thuốc. Người phụ nữ cho biết nam diễn viên này họ L, đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực show truyền hình và có hình ảnh đứng đắn, ngay thẳng trong mắt công chúng. Theo người phụ nữ, nam diễn viên này cũng từng có hành vi chia tay phũ phàng như trên với cô gái khác trong quá khứ.

Từ thông tin cô A chia sẻ, cư dân mạng réo tên Lee Seo Jin vì tài tử có "lịch sử" chia tay đơn phương nữ diễn viên Kim Jung Eun. Khi truyền thông liên hệ, công ty quản lý của Lee Seo Jin im lặng đáng ngờ càng làm công chúng đặt nghi vấn tài tử là nhân vật chính trong vụ lùm xùm.

Lee Seo Jin đang vướng nghi vấn ngoại tình và chụp ảnh nhạy cảm của bạn gái

Phải đến ngày 1/3, đại diện nam diễn viên mới chính thức lên tiếng phủ nhận nghi vấn Lee Seo Jin chụp ảnh nhạy cảm rồi đơn phương chia tay bạn gái. Theo đó, công ty chần chừ phản hồi do trước đó nhận thấy tin đồn hoàn toàn bịa đặt, nhảm nhí và không đáng phải lên tiếng. Nhưng giờ đây họ nhận thấy đây là hành vi vu khống nên có kế hoạch sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Bất chấp công ty đã phủ nhận, những "lời ong tiếng ve" vẫn không ngừng bủa vây Lee Seo Jin.

