Tài tử 'Thiên long bát bộ' Hứa Thiệu Hùng qua đời

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) đưa tin, rạng sáng 28/10, nam diễn viên Hứa Thiệu Hùng qua đời do suy đa tạng sau thời gian chống chọi với ung thư, hưởng thọ 76 tuổi.

"Nam diễn viên ra đi trong vòng tay của người thân, bạn bè đồng nghiệp. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ tận tình của mọi người" , đại diện gia đình nam diễn viên bày tỏ.

Trước đó sức khỏe của nam diễn viên Hứa Thiệu Hùng chuyển biến xấu, ông rơi vào hôn mê và được gia đình túc trực bên giường bệnh. Từ chiều 27/10, hơn 20 nghệ sĩ đã tới bệnh viện thăm hỏi ông, trong đó có vợ chồng Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Tông Trạch, Ngô Trác Hy, Lâm Phong.

Tài tử Hứa Thiệu Hùng qua đời ở tuổi 76.

Nữ diễn viên Xa Thi Mạn hủy lịch bay sang Bắc Kinh để kịp vào bệnh viện gặp đồng nghiệp lần cuối. Tại một sự kiện cùng ngày, Xa Thi Mạn rớm nước mắt khi được hỏi về tình trạng của ông, song từ chối chia sẻ chi tiết để tôn trọng gia đình.

Hứa Thiệu Hùng là gương mặt quen thuộc của điện ảnh và truyền hình Hong Kong, từng góp mặt trong gần 200 tác phẩm. Ông đặc biệt được khán giả nhớ đến với vai “Hoan Hỉ ca” trong Sứ đồ hành giả và biệt danh “Benz ca”, gắn liền với hình ảnh chiếc xe Mercedes sang trọng.

Từ những vai giang hồ gai góc đến người đàn ông bình dị, ông luôn chinh phục người xem bằng lối diễn tự nhiên, tinh tế và chân thật, trở thành một trong những biểu tượng của thời kỳ hoàng kim TVB.

Sự nghiệp của ông trải dài qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Giây phút đoạt mệnh, Anh hùng xạ điêu (1983), Thần điêu đại hiệp (1983), Tuyết sơn phi hồ (1985), Lực lượng phản ứng, Người trong giang hồ, Học cảnh truy kích, Đại thời đại, Bao la vùng trời, Kim ngọc mãn đường, Chuyện chàng Vượng... Ở lĩnh vực điện ảnh, ông cũng để lại dấu ấn qua Ám chiến, Bá chủ bịp thành, My Name Is Nobody.

Những năm cuối đời, dù mang bệnh, Hứa Thiệu Hùng vẫn đều đặn đóng phim. Năm 2025, ông ra mắt tác phẩm Tuyệt mệnh pháp quan, từng chia sẻ rằng “diễn xuất là sinh mệnh”, là động lực giúp ông sống và không bao giờ muốn ngừng công việc.

Hứa Thiệu Hùng kết hôn với Long Yến Nhi năm 1992, có một con gái nay 28 tuổi. Ông luôn xem con riêng của vợ như con ruột, được các con gọi bằng tiếng “cha” đầy thân mật. Gia đình ông được bạn bè trong giới đánh giá là ấm cúng, hòa thuận và gắn bó.