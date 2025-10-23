Tài tử Squid Game ngoại tình sau lưng vợ?

Chiều 22/10, tờ The Maeil Business đưa tin, 1 nhân vật tự xưng là tài tử Lee Jung Jae (Squid Game) đã nhắn tin tán tỉnh, dụ dỗ người phụ nữ tên A, đồng thời liên tục vòi tiền từ đối phương. Trong tin nhắn gửi đến A, người được cho là Lee Jung Jae đã sử dụng hàng loạt ngôn từ ngọt ngào, lãng mạn như “em yêu”, “cục cưng” nhằm khiến cô xiêu lòng.

Từ đây, trên mạng xã hội bỗng rộ lên tin đồn tài tử họ Lee lén lút vụng trộm, ngoại tình sau lưng bạn gái Lim Se Ryung (Phó chủ tịch tập đoàn Daesang kiêm vợ cũ “Thái tử Samsung” Lee Jae Yong). Và công chúng không khỏi tò mò về tương lai của cặp đôi quyền lực nếu tin đồn này là sự thật.

Lee Jung Jae bỗng dính tin đồn "quan hệ ngoài luồng" sau lưng bạn gái gia thế khủng

Thế nhưng trên thực tế, nhân vật tự xưng là Lee Jung Jae vừa bị lật tẩy thân phận thật sự. Hóa ra người này là kẻ lừa đảo, dùng AI để tạo ra những hình ảnh như thật về tài tử họ Lee nhằm thao túng tâm lý và lấy được lòng tin từ nạn nhân.

Tờ The Maeil Business cho hay, cô A đã hết mực tin tưởng đối tượng mạo danh Lee Jung Jae và còn tưởng mình thực sự đã trò chuyện với tài tử xứ Hàn trong suốt thời gian qua. Cuối cùng, cô đã sập bẫy lừa đảo do kẻ gian giăng ra, trở thành nạn nhân của 1 vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đồng.

Chiêu trò của kẻ lừa đảo trong vụ việc mới đây cũng vừa được hé lộ chi tiết trên các phương tiện truyền thông xứ Hàn. Cụ thể, đối tượng xấu đã sử dụng công nghệ AI để tạo ra những bức ảnh selfie như thật về Lee Jung Jae tại sân bay, còn dùng những hình ảnh giả mạo để thông báo với nạn nhân rằng nam diễn viên họ Lee đang quay phim Squid Game phần 3. Thậm chí, kẻ gian còn làm giả hẳn 1 thẻ căn cước có tên nam tài tử đình đám để tăng thêm tính thuyết phục cho màn lừa đảo.

Kẻ gian sử dụng hàng loạt chiêu trò để thao túng tâm lý rồi lừa tình nạn nhân

Đối tượng lừa đảo không ngần ngại vòi tiền cô A sau khi đã giành được lòng tin từ nạn nhân. Kẻ gian nhắn tin tuyên bố cần 10 triệu won (184 triệu đồng) để phát hành thẻ gặp gỡ người hâm mộ VIP. Sau đó, đối tượng mạo danh Lee Jung Jae còn bịa chuyện mình đang bị tạm giữ tại 1 sân bay ở Mỹ, rồi yêu cầu cô phải chuyển thêm hàng chục triệu won (hàng trăm triệu đồng).

Chưa dừng lại ở đó, 1 đồng phạm khác đã mạo danh quản lý rồi yêu cầu nạn nhân A chuyển nóng 6 triệu won (110 triệu đồng) nếu muốn gặp gỡ riêng với Lee Jung Jae. Trong suốt 6 tháng, nạn nhân đã chuyển tổng cộng 500 triệu won (khoảng 9,2 tỷ đồng) cho các đối tượng lừa đảo.

Sở cảnh sát tỉnh Gyeongnam xác nhận họ đang tích cực điều tra vụ án, đồng thời khám phá những mối liên hệ của các đối tượng lừa đảo với tổ chức có trụ sở tại Campuchia. Theo thông tin từ phía cảnh sát tiết lộ, ngay cả sau khi cơ quan chức năng đã bắt tay vào công cuộc điều tra phá án, đối tượng xấu vẫn tiếp tục nhắn tin cho nạn nhân A với nội dung “Hãy tin tưởng anh”.

Clơ quan chức năng đang tích cực truy lùng kẻ mạo danh Lee Jung Jae

Trên các diễn đàn mạng xã hội, công chúng đồng loạt bày tỏ nỗi bức xúc trước tình trạng mạo danh người nổi tiếng để lừa đảo, thu lợi bất chính. Khán giả cũng hy vọng những kẻ lừa đảo trong vụ mạo danh Lee Jung Jae sớm ngày sa lưới pháp luật.