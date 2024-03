Tài tử miệt mài đóng “phim rác” để kiếm tiền cho vợ thỏa mãn đam mê shopping

Nhậm Đạt Hoa là một trong những diễn viên nổi tiếng bậc nhất của làng phim ảnh Hong Kong (Trung Quốc), từng góp mặt trong hàng loạt tác phẩm được xếp vào hàng kinh điển và đoạt nhiều giải thưởng danh giá. Ông được mệnh danh "Trùm phim xã hội đen" vì đóng nhiều vai lão đại, với các phim tiêu biểu Sát phá lang, Tuế nguyệt thần thâu, Giấc mộng mãnh hổ, Sòng bạc...

Ở tuổi 69, nam diễn viên vẫn miệt mài làm việc một cách say mê. Cụ thể, trong năm 2023, tài tử U70 này nhận lời tham gia tổng cộng 6 bộ phim. Năm nay, ông dự kiến cũng có 6 tác phẩm mới được phát hành.

Diễn viên Nhậm Đạt Hoa cùng vợ và con gái.

Tuy nhiên, những năm gần đây, Nhậm Đạt Hoa bị nhận xét xuống phong độ khi không có thêm nhiều dự án đáng chú ý. Đặc biệt, nhiều tác phẩm thậm chí còn bị khán giả xếp vào hạng "phim rác" vì chất lượng quá tệ. Đầu năm nay, ông trở lại với "thảm họa phòng vé" Phá chiến, chỉ thu về hơn 100.000 NDT sau 10 ngày ra rạp. Mức doanh thu này thậm chí không đủ để trả cát-xê cho dàn diễn viên góp mặt trong dự án. Tác phẩm cũng bị khán giả chê thậm tệ, chỉ đạt điểm 3,3/10 trên Douban.

Phá Chiến của Nhậm Đạt Hoa thất thu tại phòng vé.

Năm ngoái, dự án đáng chú ý nhất của Nhậm Đạt Hoa là Trường an quỷ sự truyện cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Bộ phim chật vật tại phòng vé và nhận nhiều lời chê từ người xem. Đặc biệt, màn thể hiện của nam diễn viên được xem là một trong những điểm trừ lớn nhất. Các dự án khác trong năm qua của Nhậm Đạt Hoa cũng chỉ đạt điểm từ 4-6 điểm trên Douban.

Nhiều dự án phim gần đây của Nhậm Đạt Hoa liên tiếp bị chê về chất lượng.

Theo trang 163, nhiều khán giả tò mò lý do Nhậm Đạt Hoa nhận lời đóng nhiều phim kém chất lượng như vậy dù tuổi đã cao. Sau nhiều năm bươn chải trong showbiz, nam diễn viên hiện sở hữu khối tài sản kếch xù, với hơn 30 bất động sản nằm rải rác ở khắp các thành phố lớn trên thế giới như Manhattan, New York, Thượng Hải, Bắc Kinh... Ông hoàn toàn có thể giải nghệ để tận hưởng cuộc sống an nhàn hoặc chỉ tham gia những dự án tiềm năng.

Cũng theo trang 163, lý do lớn nhất thôi thúc Nhậm Đạt Hoa tiếp tục làm việc chăm chỉ ở tuổi U70 chính là tình yêu dành cho vợ con. Ông kết hôn với người mẫu Kỳ Kỳ (57 tuổi) năm 1997, có một con gái chung hiện 19 tuổi. Kể từ khi cưới, nam diễn viên đã tạo tài khoản chung của 2 vợ chồng và đứng tên nhiều bất động sản dưới tên vợ mình.

Nhậm Đạt Hoa vẫn chăm chỉ kiếm tiền ở tuổi U70 để lo cho vợ con tương lai tốt nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn, Nhậm Đạt Hoa từng chia sẻ Kỳ Kỳ vốn là người không thích việc quản lý tiền bạc, thậm chí không biết gia đình mình hiện sở hữu bao nhiêu ngôi nhà. Diễn viên cũng tiết lộ bà xã là một người có niềm đam mê bất tận với việc mua sắm. Vì vậy, ông luôn cố gắng làm việc để lo cho vợ con một tương lai tốt nhất có thể.

Dù chăm chỉ làm việc, Nhậm Đạt Hoa vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho vợ con của mình. Kỳ Kỳ cũng thường xuyên tới phim trường thăm chồng khi ông phải xa nhà để ghi hình. Mỗi lần như vậy, nam diễn viên đều sắp xếp lịch để đưa vợ đi ăn uống, mua sắm. Nhậm Đạt Hoa từng tiết lộ có lần cùng vợ đi mua gần 40 đôi giày mới trong một chuyến thăm như vậy. Khi không bận đóng phim, ông cho biết thường ở nhà trổ tài nấu ăn hoặc đưa cả gia đình đi du lịch nước ngoài.