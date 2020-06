Tài tử Leonardo quấn quýt bên bạn gái không rời

Tài tử Leonardo DiCaprio đang mãn nguyện trong chuyện tình với Camila Morrone. "Họ nghiêm túc nghĩ về tương lai và muốn ổn định cuộc sống bằng một tổ ấm", tờ People tiết lộ hôm 24/6.

"Leo thường muốn tụ tập bạn bè. Nhưng vì bị cách ly, anh chủ yếu quấn quýt Camila. Họ đã ở bên nhau quá lâu trong mùa dịch, giúp cho quan hệ phát triển khắng khít hơn", nguồn tin nói.

Theo người trong cuộc, tài tử Once Upon A Time In Hollywood đã "ở bên Camila 24/7 trong nhiều tháng tại nhà của anh ấy".

Cuối tuần qua, diễn viên người Argentina mừng sinh nhật tuổi 23 trên du thuyền sang trọng dài tới 43 m. Cô và bạn trai được nhìn thấy đến cảng Marian Del Rey, Los Angeles, Mỹ để di chuyển ra giữa biển, cùng bạn bè tiệc tùng. Chiếc du thuyền ra khơi vào lúc 11h sáng và trở về cảng khoảng 4h30.

Do dịch, Leonardo đeo khẩu trang kín mít, ăn mặc đơn giản với áo hoodie, quần jeans và dép lê. Còn Camila cũng chỉ diện chiếc váy ôm tối màu. Họ mời một số người bạn thân như Kevin Connolly, Lukas Haasm diễn viên Nina Dobrev, vận động viên Olympic Shaun White đến dự tiệc.

Trong danh sách tình trường dài dằng dặc của sao phim Titanic, đây là người yêu được anh công khai xuất hiện nhiều nhất và đặc biệt cưng chiều. Hai người tuyên bố yêu nhau từ cuối năm 2017, không ngại thể hiện tình cảm ở nơi đông người. Tài tử sinh năm 1974 tỏ ra nghiêm túc với bạn gái kém 23 tuổi.

Từ lúc sống với chân dài kém 23 tuổi, ngôi sao Hollywood trở nên kín tiếng. Anh được tiết lộ rất chiều chuộng bạn gái, thường xuyên dẫn cô đi du lịch và chụp ảnh.

Trong khi đó, chân dài quốc tịch Argentina cũng đã đưa bạn trai về ra mắt mẹ mình. Gia đình hai bên đang rất ủng hộ mối quan hệ của cặp sao. Dù nhiều lần bị chỉ trích yêu người đáng tuổi cha mình vì tài sản, song Camila tỏ ra không quan tâm. Sự quyến rũ chính là "vũ khí" giúp cô trói chặt trái tim tài tử.

Tại Oscar 2020, sao phim Sói già phố Wall dẫn bạn gái đến lễ trao giải. Đây là lần thứ hai anh tháp tùng người yêu đến buổi tiệc quan trọng. Trước đó, người đầu tiên được DiCaprio cưng chiều, dẫn đến Oscar là siêu mẫu Gisele Bundchen.

Camila Morrone sinh năm 1997, là người mẫu trẻ gốc Argentina. Tham gia hoạt động nghề mẫu chưa lâu, cô trở nên nổi tiếng bởi gương mặt xinh đẹp, hình thể nóng bỏng. Cô từng xuất hiện trên trang bìa Vogue, Sports Illustrated, sải bước trên những sàn diễn nổi tiếng. Ngoài ra, người mẫu 9X tập tành lấn sân sang diễn xuất.