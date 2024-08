Tài tử hạng A từ chối thừa kế khối tài sản gần 300 tỷ đô la là ai?

Cha In Pyo là "ông trùm" khét tiếng cùa màn ảnh Hàn Quốc, là cái tên cực hot trong thập niên 1990 qua bộ phim Ước Mơ Vươn Tới 1 Ngôi Sao. Không chỉ là nam thần trong mộng của 1 thế hệ thiếu nữ, Cha In Pyo còn là hình mẫu lý tưởng của 1 loạt sao nữ thời ấy như Woo Hee Jin, Kim Hee Ae, Kim Sung Ryung, Choi Jin Sil...

Cha In Pyo khiến công chúng phải khâm phục khi từ chối thừa kế đế chế vận tài ngàn tỷ để tự tạo dựng sự nghiệp, đồng thời có được gia đình vô cùng hạnh phúc bên bà xã Shin Ae Ra.

Thiếu gia từ chối đế chế vậ n tải ngàn tỷ won để tự tạo dựng sự nghiệp

Cha In Pyo chính là thiếu gia "ngậm thìa vàng", sinh ra ở vạch đích. Anh sinh năm 1967, là con trai cả của ông Cha Su Woong - Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping. Đây là đế chế vận tải biển lớn thứ 4 Hàn Quốc và thứ 10 toàn cầu, trị giá đến 370 ngàn tỷ won (khoảng 270 tỷ USD, 6.783.750 tỷ đồng).

Cuộc đời được vạch sẵn của Cha In Pyo chính là kế thừa đế chế kinh doanh ấy. Anh từng có thời gian du học Mỹ để chuẩn bị về tiếp quản cơ nghiệp. Nhưng khi trở về, Cha In Pyo đã hứng thú với làng giải trí và bén duyên diễn xuất. Nhờ vẻ ngoài lịch lãm và hào hoa, tài tử dễ dàng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn, được giao cho vai giàu có như giám đốc hay con trai nhà tài phiệt. Có thể nói, thời điểm đó, Cha In Pyo đích thực là “hoàng tử” cả trên phim lẫn ngoài đời thực.

Vẻ điển trai của Cha In Pyo thời trẻ

Nhiều người nghĩ đây chỉ là niềm đam mê nhất thời, rồi "cậu ấm" Woosung Shipping chơi chán rồi sẽ về tiếp quản cơ nghiệp theo đúng quy trình. Nhưng Cha In Pyo đã chứng minh điều ngược lại.

Anh luôn tận tâm với từng vai diễn và quyết theo đuổi đến cùng, không dùng gia thế khủng để đi đường tắt. Thậm chí nam tài tử còn từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập ngũ ở Hàn Quốc. Khán giả có thể gặp anh qua nhiều bộ phim nổi tiếng như Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao, Ông Trùm, Bí Mật Tòa Tháp Trắng, Tướng Quân Gye Baek, Tình Yêu Còn Mãi...

Tài tử trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả khắp châu Á

Đến năm 2023, cái tên Cha In Pyo 1 lần nữa lại khiến cả Hàn Quốc xôn xao. Vào ngày 8/7/2023, bố đẻ của tài tử - ông Cha Su Woong đã từ trần ở tuổi 83 sau thời gian dài điều trị bệnh. Tang lễ của Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping diễn ra ở nhà tang lễ bệnh viện St. Mary (Seoul) vào ngày 11/7. Trên trang cá nhân, tài tử đình đám và vợ Shin Ae Ra đều bày tỏ sự đau xót trước sự ra đi của người cha.

Sau khi tang lễ cố chủ tịch hoàn tất, công chúng đổ dồn sự quan tâm đến người thừa kế đế chế vận tải biển lớn thứ 4 Hàn Quốc và thứ 10 toàn cầu, trị giá đến 370 ngàn tỷ won (khoảng 6.660.000 tỷ đồng). Channel A đưa tin cả Cha In Pyo và 2 người anh em trai đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn.

Giải thích về vấn đề này, tài tử cho biết: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho tập đoàn, nên việc trao quyền thừa kế đối với chúng tôi - những người không biết gì về ngành vận tải biển - là hoàn toàn vô nghĩa". Được biết, cố chủ tịch Cha Su Woong đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh. Như vậy có thể thấy rằng từ trước tới nay, việc tiếp quản tập đoàn của gia đình chưa từng nằm trong suy nghĩ của nam tài tử.

Khi bố qua đời, Cha In Pyo đã từ chối thừa kế khối tài sản ngàn tỷ

Gia đình hạnh phú c đáng n gưỡng mộ bên minh tinh xinh đẹp

Khác với vẻ ngoài có phần dữ dằn, trên thực tế Cha In Pyo là người đàn ông của gia đình. Tổ ấm hạnh phúc của Cha In Pyo và Shin Ae Ra là hình mẫu lý tưởng trong làng giải trí Hàn.

Cặp đôi phải lòng nhau khi đóng chung phim Tình Anh Trao Em vào năm 1994. Chỉ 1 năm sau đó, Cha In Pyo - Shin Ae Ra đã về chung 1 nhà. Đến năm 1998, cặp đôi diễn viên đã chào đón cậu con trai đầu lòng. Thế nhưng quyết định nhận con nuôi của Cha In Pyo - Shin Ae Ra đã khiến công chúng bất ngờ. Họ lần lượt nhận nuôi thêm 2 con gái vào năm 2005 và 2008, chăm sóc, yêu thương không khác gì con ruột.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra hạnh phúc trong đám cưới năm 1995

Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 1998...

... và sau đó nhận nuôi 2 cô con gái

Có nhiều ý kiến cho rằng không nên công khai chuyện nhận con nuôi vì có thể làm tổn thương đến các bé, nhưng bà xã Cha In Pyo lại nghĩ khác. Cô và chồng chia sẻ rằng 2 con gái chính là thiên thần được Thượng đế phái tới, mang lại hạnh phúc cho gia đình và gắn kết các thành viên.

Cô luôn yêu thương con ruột và con nuôi giống nhau, khuyến khích 2 bé tìm lại bố mẹ đẻ khi đã trưởng thành. Hình ảnh gia đình 5 người hạnh phúc của nam diễn viên Cha In Pyo đã trở nên quen thuộc trước công chúng.

2 bé gái giờ đã lớn lên và dần trở thành những thiếu nữ xinh xắn

Shin Ae Ra thường xuyên khoe ảnh cả gia đình lên trang cá nhân, hoàn toàn không có sự phân biệt giữa con ruột và con nuôi

Bà xã Cha In Pyo hạnh phúc khoe bữa tiệc sinh nhật do 3 con tổ chức

Thế nhưng đó chưa phải là 2 cô con gái nuôi duy nhất của vợ chồng nam diễn viên. Vào năm 2021, Shin Ae Ra bất ngờ tiết lộ cô còn 1 cô con gái nuôi khác hiện đang học đại học. Mặc dù không sống chung nhà và không được nhận nuôi chính thức trên giấy tờ, nhưng nữ diễn viên đã hỗ trợ tài chính, giúp con gái đi học và giữ mối quan hệ mẹ con.

Cô con gái thứ 3 của Shin Ae Ra sống với bà và có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nhưng nhờ được nữ diễn viên hỗ trợ, giờ đây cô đã trở thành sinh viên đại học. Bà xã Cha In Pyo tự hào khoe thư của con gái viết: "Có những điều con được làm lần đầu tiên trong đời, sau khi gặp mẹ Ae Ra. Con nhận được thư của mẹ, nắm tay mẹ, ôm lấy mẹ, được mẹ chải tóc, những việc mà bạn khác có bố mẹ đều được làm. Con chưa từng nghĩ có thể đạt được ước mơ, nhưng nhờ gặp mẹ mà giờ đây con đã sống 1 cuộc sống tốt hơn. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm".

Nữ diễn viên chia sẻ lá thư và hé lộ cô con gái nuôi thứ 3

Về phần Shin Ae Ra, nữ diễn viên cho biết cô cũng vô cùng cảm động khi nhận được lá thư dài từ con gái, và cảm thấy mình đã thực sự trở thành mẹ của cô bé. "Đứa bé xinh xắn tôi gặp khi học tiểu học đã lớn lên thật tốt và trở thành sinh viên đại học, điều đó khiến tôi bật khóc" - nữ diễn viên chia sẻ.

Đã có rất nhiều bình luận thán phục trước tấm lòng của vợ chồng Cha In Pyo - Shin Ae Ra. Dù từ bỏ quyền thừa kế nhưng vợ chồng nam tài tử vẫn sở hữu khối tài sản khủng sau nhiều năm đóng phim. Cặp đôi vàng có tấm lòng nhân ái, thường xuyên quyên góp, tham gia giúp đỡ trẻ em mồ côi, là đại sứ cho các hoạt động thiện nguyện và thậm chí từng được Chính phủ Hàn Quốc vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng.

Thậm chí 2 vợ chồng còn đến cả Châu Phi để làm từ thiện, nhận đỡ đầu cho hàng trăm trẻ mồ côi

Cha In Pyo - Shin Ae Ra được mệnh danh là cặp đôi vàng không chỉ vì những đóng góp của họ cho cộng đồng, mà còn là bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc khó tin. Đã kết hôn được 29 năm nhưng vợ chồng tài tử vẫn tình cảm như thuở ban đầu. Cha In Pyo nổi tiếng là người "nghiện vợ", ngày nào cũng phải nói câu "Anh yêu em" đến 5 - 6 lần. Ngay cả khi bận rộn hoặc công tác xa nhà, "ông trùm" vẫn gọi điện cho bà xã chỉ để nói lời yêu. Gia đình hạnh phúc của nam tài tử đã trở thành hình mẫu lý tưởng giữa showbiz đầy thị phi.

Tình yêu của vợ chồng Cha In Pyo và Shin Ae Ra dù là 29 năm trước...

... hay năm nay thì vẫn cứ luôn bền chặt và ngọt ngào như thế

Nam tài tử U60 còn không ngại mất hình tượng khi sẵn sàng nằm ra sàn nhà chỉ để làm phó nháy chụp những bức hình đẹp cho vợ sống ảo. Chỉ với bấy nhiêu điều cũng đủ cho thấy, tình yêu giữa Cha In Pyo và Shin Ae Ra lớn cỡ nào.