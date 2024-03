Tài tử hạng A Hàn Quốc có xuất thân tài phiệt, nhưng từ chối kế thừa tập đoàn top 10 thế giới trị giá gần 400 nghìn tỷ vì 1 lý do: Đến giờ không còn theo nghiệp diễn

Cha In Pyo sinh năm 1967, là nam tài tử, ngôi sao hạng A nổi tiếng của Hàn Quốc. Anh sở hữu vẻ ngoài hào hoa, phong nhã và lối diễn xuất tự nhiên, chuyên nghiệp. Một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình ăn khách mà Cha In Pyo thừng tham gia như: Perfect Love (2003), Bí Mật Tòa Tháp Trắng (2007), Ông Trùm (1999), Pháo Hoa (2000),...

Không chỉ được biết đến là nam tài tử điển trai và tài năng, Cha In Pyo còn có xuất thân ''trâm anh thế phiệt'' khi là con trai cả trong một gia đình giàu có tại Hàn Quốc. Theo đó, cha của anh là Cha Su Woong - Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping, tập đoàn lớn thứ 4 Hàn Quốc, đứng thứ 10 toàn cầu trong lĩnh vực vận tải biển và trị giá gần 400.000 tỷ won (khoảng 6.660.000 tỷ đồng).

Dù có gia thế hơn người nhưng Cha In Pyo lại không mấy mặn mà với công việc kinh doanh của gia đình. Anh đam mê nghệ thuật, đặc biệt là diễn xuất. Trước khi chính thức bước chân vào giới showbiz, Cha In Pyo có thời gian du học ở Mỹ. Sau đó, anh về nước và chọn làm diễn viên chuyên nghiệp thay vì trở thành CEO, từng bước tiếp quản tập đoàn của gia đình.

Khi mới dấn thân vào nghiệp diễn, Cha In Pyo luôn được các đạo diễn chọn vào vai giám đốc, con nhà tài phiệt, thiếu gia nhà giàu vì sở hữu ngoại hình lý tưởng, đầy cuốn hút. Một trong những vai diễn đình đám nhất của nam tài tử này chính là doanh nhân Jun Hee trong Ước mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao.

Từ chối quyền thừa kế, để lại cho ''người dưng''

Ngày 8/7/2023, truyền thông Hàn Quốc đưa tin, ông Cha Su Woong - Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping qua đời ở tuổi 83 sau một thời gian điều trị bệnh mãn tính. Đến ngày 13/7, nam diễn viên Cha In Pyo khiến công chúng xôn xao khi tuyên bố từ chối quyền thừa kế tập đoàn mà người cha quá cố để lại. Không chỉ anh mà 2 người em trai của nam tài tử cũng đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn này.

Chia sẻ với truyền thông Hàn về lý do từ chối thừa kế tập đoàn của cha, Cha In Pyo từng cho hay: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho công ty. Do đó, việc để cho chúng tôi thừa kế và quản lý, những người vốn không biết gì về ngành vận tải và chưa có cống hiến nào, thật là vô nghĩa".

Truyền thông Hàn nhận định, lý do anh Cha In Pyo thẳng thắn từ chối thừa kế vì muốn những ai đã cống hiến cả đời cho tập đoàn sẽ đảm nhận vị trí này thay vì bản thân anh.

Danh tiếng ở tuổi U60 và cuộc hôn nhân viên mãn gần 30 năm

Là diễn viên tài năng và có thực lực, danh tiếng của Cha In Pyo vẫn luôn giữ được sức nóng với đông đảo công chúng Hàn Quốc và châu Á. Dẫu vậy, ở tuổi U60, nam tài tử quyết định xa rời ánh hào quang và dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Thi thoảng, anh mới xuất hiện trên các chương trình truyền hình, tạp kỹ nổi tiếng của Hàn Quốc. Dù đã bước sang tuổi 56, nhưng Cha In Pyo vẫn khiến khán giả xuýt xoa trước ngoại hình lịch lãm, phong độ chuẩn quý ông và chẳng hề bị ảnh hưởng bởi tuổi tác.

Chưa hết, cuộc hôn nhân gần 30 năm giữa anh và vợ còn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ và trầm trồ. Theo đó, Cha In Pyo và Shin Ae Ra gặp nhau lần đầu trên phim trường Tình Anh Trao Em (1994). Ban đầu, biết Cha In Pyo có xuất thân tài phiệt còn bản thân đến từ tỉnh lẻ nên nữ diễn viên Shin Ae Ra có phần ái ngại, dè chừng.

Sau một thời gian dài tích cực theo đuổi, đến năm 1994, Cha In Pyo đã thành công có được cái gật đầu hẹn hò của nữ diễn viên Shin Ae Ra. Đầu năm 1995, cả 2 đi đến quyết định kết hôn khi đang trên đà phát triển sự nghiệp.

Năm 1998, con trai đầu lòng của Cha In Pyo và Shin Ae Ra chào đời. Cặp đôi còn nhận nuôi thêm 3 bé gái mồ côi nữa. Shin Ae Ra từng hết lời khen ngợi chồng là người ân cần và chu đáo. Cô cho biết con trai là bản sao của chồng, thích bắt chước mọi hành động giống bố.

Cuộc sống hôn nhân sau gần 3 thập kỷ của cặp đôi thiếu gia - lọ lem được đông đảo người biết đến và ca ngợi. Ở độ tuổi U60, bên cạnh việc chăm sóc con cái, Cha In Pyo và vợ còn tiếp tục thực hiện các hoạt động từ thiện, cưu mang trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

