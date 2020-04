Tài tử "Bao Thanh Thiên": Sống sa đọa, nghiện tình dục, sự nghiệp tan nát vì bê bối cưỡng dâm

Tài tử "Bao Thanh Thiên" có xuất thân gia thế

Trong dàn diễn viên "Bao Thanh Thiên" năm ấy, dù chỉ sắm vai Bàng Dục - một nhân vật phụ ít đất diễn nhưng Nữu Thừa Trạch lại là gương mặt hiếm hoi của bộ phim gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực nghệ thuật.

Ngôi sao sinh năm 1966 vốn xuất thân trong một gia tộc quyền lực ở Đài Loan. Ông ngoại Nữu Thừa Trạch là danh tướng đức cao vọng trọng, còn mẹ ông là giảng viên đại học. Các cô chú trong gia đình ông đều đảm nhận chức vụ cao trong các cơ quan công quyền.

Nữu Thừa Trạch

Chính vì thế, từ nhỏ Nữu Thừa Trạch đã được hưởng cuộc sống giàu sang. Ông sống trong biệt thự phủ tướng quân với diện tích 1200m, theo học tại các trường dành cho giới quý tộc ở Đài Loan. Thời đi học, Nữu Thừa Trạch luôn bị xếp vào diện học sinh cá biệt. Tuy nhiên, do vai vế của gia đình, ông vẫn nhận được nhiều ưu ái.

Năm 9 tuổi, tài tử "Bao Thanh Thiên" bén duyên với nghệ thuật khi được mời đóng phim đầu tay. Đến năm 1983, khi mới 17 tuổi, ông đã nhận được đề cử "Nam diễn viên xuất sắc" tại giải Kim Mã lần thứ 21 cho vai diễn trong bộ phim "Gió rủ người tới".

Song thành công đến quá sớm đã khiến ông ngủ quên trên chiến thắng. Nữu Thừa Trạch bắt đầu phung phí thời gian để giao du với đám bạn vô công rồi nghề.

Mãi tận sau này, Nữu Thừa Trạch mới được khán giả nhớ đến qua các vai phụ trong những bộ phim như "Hoa Mộc Lan", "Sợi dây chuyền định mệnh"... và đặc biệt là vai Bàng Dục trong "Bao Thanh Thiên".

Trong "Bao Thanh Thiên" Nữu Thừa Trạch đảm nhận vai Bàng Dục - con trai Bàng Thái Sư bị Bao Công xử trảm vì ăn chơi trác táng và gây ra nhiều tội ác.

Kể từ đó, Nữu Thừa Trạch dần khẳng định được tài năng trong lĩnh vực diễn xuất. Ông từng 4 lần được đề cử tại giải Kim Mã cho các vai diễn của mình. Đến năm 2000, ngôi sao 54 tuổi chuyển hướng sang làm đạo diễn và sáng lập nên công ty sản xuất phim Hồng Đậu.

Với vai trò đạo diễn, Nữu Thừa Trạch cũng rất thành công. Ông được tán dương nhiều nhất khi cầm trịch tác phẩm điện ảnh "Monga". Bộ phim này từng được chọn tham dự giải Oscar năm 2010 ở hạng mục "Phim nước ngoài hay nhất".

Ngoài ra, Nữu Thừa Trạch còn ghi dấu ấn với bộ phim "Love" cùng dàn diễn viên Triệu Vy, Thư Kỳ và Triệu Hựu Đình. Bộ phim sau đó cũng mang về cho ông giải "Đạo diễn xuất sắc" vào năm 2012.

Cuộc sống sa đọa, nghiện tình dục

Giàu có, thành công và nổi tiếng, nhưng Nữu Thừa Trạch là là kẻ lắm tài nhiều tật. Cũng giống như nhân vật Bàng Dục trong "Bao Thanh Thiên" - con trai độc nhất của Bàng Thái Sư phải lãnh trái đắng vì thói chơi bời trác táng và những tội ác không thể dung thứ, Nữu Thừa Trạch cũng tự hủy hoại bản thân vì lối sống sa đọa, nghiện tình dục.

Tài tử "Bao Thanh Thiên" thừa nhận: “Tôi là kẻ sống trong dục vọng”. Ông từng phải cai nghiện sex một thời gian nhưng không có kết quả. Từ đó, ông càng lún sâu vào con đường đen tối.



Diễn viên Kha Hoán Như từng là nạn nhân bị Nữu Thừa Trạch ép buộc khỏa thân trên trường quay.

Năm 2007, Nữu Thừa Trạch vào vai bạn trai của nữ diễn viên Kha Hoán Như trong bộ phim "What on Earth Have I Done Wrong". Khi quay cảnh giường chiếu, ông đã ép buộc Kha Hoán Như phải khỏa thân, thậm chí không được phép sử dụng biện pháp an toàn.

Cũng trong năm này, Nữu Thừa Trạch mời Trương Quân Ninh tham gia phim "Wayward Kenting" do ông làm đạo diễn. Khi hướng dẫn Bành Vu Yến đóng cảnh tình tứ với Trương Quân Ninh, ông bất ngờ hôn lên cổ cô, khiến cô bị sốc.



Nhưng trong bữa tiệc ăn mừng bộ phim đóng máy, khi các phóng viên hỏi ông về nụ hôn gây tranh cãi này, vị đạo diễn lại tức giận mắng mỹ nhân họ Trương: "Tôi sẽ không bao giờ làm việc với cô ta nữa".



Trương Quân Ninh từng bị sốc khi Nữu Thừa Trạch bất ngờ ôm hôn cô.

Ngoài ra, theo truyền thông Trung Quốc, Nữu Thừa Trạch còn có vô số người tình. Ông thậm chí sẵn sàng ôm hôn bất kỳ cô gái nào dù chỉ mới gặp gỡ.

Cái kết đắng cho gã "yêu râu xanh"

Nhưng "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma", sau tất cả những gì đã gây ra, Nữu Thừa Trạch cuối cùng đã phải trả giá đắt. Tháng 12/2018, tài tử "Bao Thanh Thiên" khiến làng giải trí Hoa ngữ "rúng động" khi bị một phụ nữ đệ đơn lên tòa án, tố cáo tội cưỡng dâm.

Theo đó, người phụ nữ này là nhân viên trong đoàn phim "Bào mã" do Nữu Thừa Trạch làm đạo diễn. Trong một bữa tiệc tổ chức tại nhà Nữu Thừa Trạch, cô đã bị vị đạo diễn nổi tiếng tấn công tình dục trên ghế sofa.

Sau quá trình điều tra, phía Viện kiểm sát ra quyết định khởi tố Nữu Thừa Trạch tội hiếp dâm do cơ quan điều tra xác nhận có ADN của ông trong cơ thể nạn nhân.

Tháng 12/2018, Nữu Thừa Trạch bị một phụ nữ tố cáo có hành vi tấn công tình dục.

Trang Apple Daily cho hay, vào tháng 9 năm ngoái, Nữu Thừa Trạch và nạn nhân vốn đã đàm phán và thống nhất hoà giải. Theo tiết lộ, ngôi sao 54 tuổi chấp nhận bỏ ra số tiền lên đến 7 con số để bồi thường cho nạn nhân.

Tuy nhiên sau đó tại toà án, Nữu Thừa Trạch một mực phủ nhận hành vi tấn công tình dục của mình. Ông biện minh vì khi đó bản thân say rượu, phía cô gái lại có nhiều hành động khiến ông hiểu lầm nên mới gây ra sự việc trên.

Trước thái độ không thành khẩn của Nữu Thừa Trạch, nạn nhân cho rằng tài tử “Bao Thanh Thiên” chấp nhận bồi thường chỉ vì muốn giảm nhẹ tội danh, chứ không phải do thực sự hối cải. Vì vậy, cô thay đổi ý định, không chấp nhận hoà giải.

Ngày 14/4 vừa qua, phiên tòa xét xử Nữu Thừa Trạch đã được mở lại. Thẩm phán nhận định hành vi của nam đạo diễn gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nạn nhân. Do đó, tòa tuyên án Nữu Thừa Trạch lãnh 4 năm tù giam cho tội danh tấn công tình dục. Sau phiên xử, phía ngôi sao "Bao Thanh Thiên" tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.

Vì lối sống sa đọa, nghiện sex, ngôi sao "Bao Thanh Thiên" đã phải nhận trái đắng. Không những bị tẩy chay, sự nghiệp tan nát, ông còn phải rao bán nhà để có tiền lo cho vụ án.

Có thể nói, vụ bê bối chấn động này gần như chặn đứng mọi hoạt động nghệ thuật của Nữu Thừa Trạch. Sự nghiệp tan nát, ông còn bị công chúng và đồng nghiệp trong giới tẩy chay.

Theo truyền thông Đài Loan, hiện tại Nữu Thừa Trạch đang lâm cảnh khốn đốn. Để có tiền lo cho vụ án, ông đã phải rao bán căn biệt thự 430 m2 với giá 1,6 triệu USD (khoảng hơn 37 tỷ đồng), song không có người mua.