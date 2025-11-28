Tại TP trực thuộc TW nhỏ nhất Việt Nam, 'đại bàng' này đã đầu tư hơn 10 tỷ USD, tạo việc làm cho 27.000 người, chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Hải Phòng, sáng 26/11, ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND thành phố thăm và làm việc với các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG đang hoạt động tại khu công nghiệp Tràng Duệ.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng thông tin tới doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách đặc thù mới, đặc biệt là ưu đãi tại Khu thương mại tự do và chính sách đào tạo nhân lực chất lượng cao của Hải Phòng.

Ông Châu cho biết, Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp theo tinh thần “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để LG mở rộng sản xuất.

Đồng thời, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị LG Display sớm triển khai phần vốn đầu tư còn lại trong cam kết 5 tỷ USD; khuyến khích các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG tiếp tục mở rộng đầu tư, thu hút các nhà cung cấp trong chuỗi sản xuất.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng thăm khu vực trưng bày sản phâmr của Tập đoàn LG (Ảnh: CTTĐT TP. Hải Phòng)

Chủ tịch UBND Thành phố thông tin, Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn quỹ đất tại các khu công nghiệp, đặc biệt là Tràng Duệ 3, nhằm đón các dự án quy mô lớn của LG và các doanh nghiệp vệ tinh.

Bên cạnh đó, Thành phố mong muốn công ty con LG Electronics tham gia các giải pháp xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số; đề nghị Tập đoàn nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hải Phòng. Thành phố cũng đề nghị công ty LG Display sớm hoàn thành khu ký túc xá, đồng thời phối hợp hỗ trợ người lao động mua nhà ở xã hội.

Tập đoàn LG (Hàn Quốc) hiện có 3 công ty con (LG Display, LG Electronics, LG Innotek) tại Hải Phòng. Các công ty của LG chiếm 25% diện tích khu công nghiệp Tràng Duệ, 53% tổng số lao động, đóng góp 88% doanh thu toàn khu công nghiệp và 65% tổng vốn đầu tư lũy kế.

Tại Hải Phòng, các doanh nghiệp của LG tạo việc làm cho gần 27.000 lao động, với thu nhập bình quân 16,7 triệu đồng/người/tháng. Tổng vốn đầu tư của LG đạt hơn 10,65 tỷ USD, kim ngạch xuất khẩu năm 2024 đạt 17 tỷ USD, chiếm trên 50% kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố.