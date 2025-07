Tai tiếng của Ngân Baby vừa bị bắt giữ

Ngày 13/7, công an phường Thành Vinh (Nghệ An) hoàn tất thủ tục đề nghị tạm giữ Nguyễn Thị Hoàng Ngân (thường gọi là Ngân Baby, trú xóm Phượng Sơn, xã Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngân Baby sinh năm 2003, là hot girl mạng tai tiếng. Ngân Baby thường xuyên biểu diễn tại quán bar, sau đó chuyển sang làm TikToker. Kênh TikTok của cô có hơn 80.000 người theo dõi.



Năm 2023, Ngân Baby đóng giả nàng tiên cá bơi lội trong bể nước để một nhóm thanh niên quay chụp, đăng ảnh lên mạng xã hội. Ngân Baby được trả 5 triệu đồng để thực hiện hành vi lố lăng, gây cười.

Không lâu sau đó, Ngân Baby lại xuất hiện trong trang phục phản cảm, cầm tấm bảng ghi nội dung tuyển người yêu. Nếu ai đồng ý, mỗi tháng cô chu cấp 50 triệu đồng. Điều kiện đưa ra là không quan tâm đến quá khứ của cô. Hình ảnh tuyển người yêu của Ngân Baby bị cộng đồng mạng chỉ trích, cho rằng cô cố tình dùng nội dung gây sốc, tranh cãi để hút tương tác.

Cô cũng bị ném đá vì cố tình mặc đồ bó sát, nhảy nhót gợi cảm ở nơi công cộng, trước mặt nhiều trẻ em. Ngân Baby cho biết từng thực hiện hàng chục ca phẫu thuật thẩm mỹ. Diện mạo của cô khiến nhiều người bàn tán.

Tháng 11/2023, hình ảnh Ngân Baby được hiện tượng mạng có tên Thông soái ca cầu hôn gây xôn xao. Hai người tuyên bố đã lên kế hoạch sống chung vào tháng 1/2024. Tuy nhiên, sau màn cầu hôn chấn động, không có lễ cưới nào diễn ra như đã hứa. Cư dân mạng cho rằng hai nhân vật tai tiếng cố tình hợp tác lừa người xem để đánh bóng tên tuổi.

Thời gian gần đây, Ngân Baby bán thực phẩm chức năng giảm cân trên mạng xã hội. Cô nhiều lần đăng video cho thấy trạng thái bất ổn, phát ngôn thiếu kiểm soát.

Tối 11/7, Ngân Baby đến quán ăn trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Vinh. Khi ra xe để rời đi, cô không khởi động được xe. Cho rằng có người cố tình phá xe của mình, Ngân chửi bới giữa phố, nhặt đá ném vào khu vực xung quanh, gây hư hại một số tài sản.