Tại sao 'xe tăng bay' Mi-35 lại trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia?

Được mệnh danh là "xe tăng bay", trực thăng Mi-35 do Nga sản xuất vẫn đang phục vụ trong quân đội gần hai chục quốc gia trên toàn thế giới.

Trực thăng tấn công Mi-35 được đánh giá cao về độ tin cậy và khả năng sống sót phi thường, cũng như khả năng hoạt động trong những điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất.

Gần đây hình ảnh về những chiếc máy bay lên thẳng loại này, hiện đang phục vụ trong Không quân Guinea đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Chúng ta đang nói về phiên bản hiện đại hóa Mi-35P Phoenix. Chúng khác với Mi-35M ở chỗ vẫn giữ khả năng thu càng hạ cánh khi đang bay. Hệ thống ngắm phía trước, bao gồm camera ảnh nhiệt, camera truyền hình và máy đo khoảng cách laser có thể nhìn thấy được.

Trực thăng Mi-35P Phoenix đang phục vụ trong Không quân Guinea.

Hệ thống vũ khí gồm một khẩu pháo kép 23mm GSh-23L phía trước. Các loại vũ khí dẫn đường gồm tên lửa Ataka hoặc Vikhr-M. Loại tên lửa sau có tầm bắn xa hơn và sức công phá cao, có thể hoạt động ở cả chế độ không đối đất và không đối không.

Trực thăng này có thể bắn rocket không điều khiển S-8 và S-13 cỡ 80mm và 122mm, cũng như bom nửa tấn. Tên lửa phòng không vác vai Igla-S có thể được lắp đặt để phục vụ không chiến.

Động cơ công suất cao cho phép trực thăng nặng 11,5 tấn đạt tốc độ tối đa 335km/h. Trần bay là 4.500m, tầm hoạt động ở mức 450km. Phi hành đoàn của Mi-35 gồm 2 người và có thể chở tối đa 7 binh sĩ trong khoang

Để tăng cường mức độ bảo vệ, hệ thống phòng thủ chủ động President-S đang được lên kế hoạch lắp đặt.

Quân đội các nước khác đang rất quan tâm đến loại trực thăng này, vì vậy Mi-35 sẽ giữ vững vị trí của mình trong phi đội không quân của nhiều quốc gia trong thời gian dài.

Theo Rossiyskaya Gazeta



