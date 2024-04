Tại sao xe buýt không trang bị dây an toàn cho hành khách?

Sức mạnh của dây an toàn

Dây đai an toàn, là một loại thiết bị an toàn được lắp đặt trên ô tô để đảm bảo rằng người ngồi trên ghế vẫn được an toàn trước mọi chuyển động có hại có thể xảy ra do va chạm mạnh, dừng đột ngột hoặc tai nạn.

Dây đai an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc phát huy tối đa hiệu quả của túi khí khi xảy ra tai nạn. Nó giữ cho hành khách ở một vị trí đảm bảo túi khí có thể hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, dây an toàn mang lại cảm giác thoải mái khi lái xe bằng cách ngăn ngừa lắc lư hoặc giật khi rẽ.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là xe buýt chở nhiều hành khách hơn lại không có dây an toàn. Chẳng phải việc đảm bảo an toàn cho họ không phải quan trọng hơn sao?

Dây an toàn được chứng minh là một trong những thiết bị an toàn hiệu quả nhất trong việc giảm thiểu thương vong và chấn thương trong tai nạn xe hơi. Ước tính dây an toàn đã cứu sống hơn một triệu người trên toàn thế giới. Và ở thời điểm hiện tại, đây được coi là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các xe mới ở hầu hết các quốc gia.

An toàn của hành khách trên xe buýt

Vì chúng ta đang nói về việc lắp dây an toàn trên xe buýt, trước tiên chúng ta hãy xem xét các biện pháp an toàn mà xe buýt được trang bị so với các phương tiện ô tô khác. Xe buýt được thiết kế để an toàn hơn hầu hết các phương tiện khác trên đường. Chúng nặng hơn và lớn hơn, khiến chúng ít bị hư hại hơn trong trường hợp va chạm.

Ngoài ra, xe buýt thường di chuyển với tốc độ thấp hơn so với các phương tiện có kích thước tương tự, giúp giảm nguy cơ tai nạn. Điều này là do khối lượng của một vật tỷ lệ thuận với động lượng của nó. Do đó, một phương tiện nặng hơn, như xe buýt, sẽ có nhiều động lượng hơn ở tốc độ thấp hơn, khiến nó ổn định hơn và ít có khả năng bị hư hỏng ngay cả khi va chạm.

Một yếu tố khác góp phần mang lại sự an toàn cho hành khách trên xe buýt là hành khách ngồi khá cao so với mặt đất, một đặc điểm an toàn tự nhiên cực kỳ quan trọng. Vì vậy, trong trường hợp xảy ra rủi ro, rất có thể tác động sẽ được hấp thụ bởi sàn xe buýt chứ không phải người ngồi trên xe.

Một số xe buýt được trang bị các hệ thống an toàn khác thay vì dây an toàn cho tất cả hành khách, ví dụ như ghế có đệm an toàn hoặc hệ thống giữ người bằng dây đai. Các chiến dịch nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cũng được thực hiện để khuyến khích hành khách trên xe buýt chú ý đến sự an toàn của bản thân và tuân thủ các quy tắc an toàn.

Tại sao xe buýt không có dây an toàn?

Trên thực tế, rất nhiều quốc gia cho rằng dây an toàn là không cần thiết trên xe buýt do nó có nhiều ngăn. Tính năng này đảm bảo các ghế được lắp đặt ở khoảng cách bằng nhau, tạo ra các khoang nhỏ tách biệt hành khách.

Điều này giống như việc trứng được bảo vệ khỏi bị hư hại bằng cách tách và chia thành các ngăn nhỏ trong khay đựng. Thiết kế này khá giống ở xe buýt; Ghế trước mặt bạn đủ cao và thường được đệm êm ái để ngăn bạn chuyển động về phía trước trong trường hợp dừng đột ngột hoặc va chạm.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp an toàn bị động và không đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quy định về việc trang bị dây an toàn cho xe buýt khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Ở một số nơi, xe buýt chỉ được yêu cầu trang bị dây an toàn cho tài xế và phụ lái, hoặc cho một số vị trí ghế ngồi nhất định. Và việc ban hành quy định bắt buộc trang bị dây an toàn cho tất cả hành khách trên xe buýt cần được cân nhắc kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, an toàn và kinh tế.

Tuy nhiên, một trong những lý do chính khiến cho xe buýt không được trang bị dây an toàn là chi phí. Các nghiên cứu do Đại học Alabama và Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) thực hiện cho thấy rằng việc bổ sung dây an toàn sẽ làm tăng chi phí xe buýt mà không cải thiện đáng kể đến sự an toàn của hành khách.

Hơn nữa, một báo cáo của NHTSA cho thấy rằng xe buýt thường có kích thước lớn hơn nhiều so với ô tô thông thường, với nhiều chỗ ngồi và cấu trúc nội thất phức tạp hơn. Việc lắp đặt dây an toàn cho tất cả các vị trí ngồi sẽ đòi hỏi nhiều thay đổi về thiết kế và kỹ thuật, dẫn đến chi phí cao và khó khăn trong việc thi công.

Việc lắp đặt và bảo trì dây an toàn cho tất cả hành khách trên xe buýt có thể tốn kém cho các công ty vận tải. Theo đó, chi phí này có thể được chuyển sang giá vé xe buýt, khiến việc đi lại bằng xe buýt trở nên đắt đỏ hơn cho hành khách.

Và trên thực tế, hiệu quả của dây an toàn trong việc bảo vệ hành khách trên xe buýt vẫn còn nhiều tranh cãi. Một số nghiên cứu cho thấy dây an toàn có thể giúp giảm thiểu thương vong và chấn thương trong tai nạn xe buýt, nhưng những nghiên cứu khác lại cho thấy tác dụng của nó không đáng kể.

Tham khảo: Scienceabc