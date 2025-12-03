Tại sao Warren Buffett ngừng tặng 10.000 USD tiền mặt làm quà giáng sinh cho gia đình?

Trong thế giới của những tỷ phú, cách họ chi tiêu đôi khi nói lên nhiều điều hơn cả số tiền họ sở hữu. Tỷ phú Warren Buffett vốn nổi tiếng với khả năng đầu tư xuất sắc và triết lý chi tiêu thận trọng, đã minh chứng điều này ngay trong cách ông tặng quà cho gia đình.

Thay vì tiếp tục trao tay những khoản tiền mặt hàng nghìn USD như trước đây, Buffett đã chuyển hướng sang tặng cổ phiếu, một quyết định tưởng chừng nhỏ nhưng phản ánh triết lý lâu dài trong quản lý tài chính của ông.

Tặng tài sản thay vì tiêu sản

Vào dịp Giáng sinh, các thành viên trong gia đình Buffett trước đây thường háo hức nhận 10.000 USD bằng tiền mặt. Mary Buffett, con dâu cũ của Buffett, người từng kết hôn với con trai ông là Peter, kể rằng ngay khi khách trở về nhà sau ngày Giáng sinh, họ đã tiêu hết số tiền này.

“Ngay khi về đến nhà, chúng tôi tiêu sạch, whoo!”, Mary chia sẻ với ThinkAdvisor vào năm 2019.

Chính điều này đã khiến Warren Buffett không hài lòng khi tạo ra một sự đối lập rõ rệt với triết lý "chơi cuộc chơi dài hạn và chi tiêu hợp lý" của tỷ phú có khối tài sản 154 tỷ USD.

“Rồi một Giáng sinh, có một phong bì kèm bức thư từ ông ấy. Thay vì tiền mặt, ông ấy tặng chúng tôi cổ phiếu trị giá 10.000 USD của một công ty mà ông vừa mua, một quỹ mà Coca-Cola từng sở hữu. Ông ấy nói chúng tôi có thể bán ra hoặc giữ lại”, bà Mary kể thêm.

Động thái này đã biến quà tặng từ một tiêu sản (liability) thành một tài sản (asset) có khả năng tăng trưởng. Nó buộc người nhận phải đối diện với khái niệm đầu tư, tăng trưởng kép, và giá trị tích lũy theo thời gian.

Cuối cùng, có lẽ Mary đã học theo ông bố chồng, cô quyết định giữ lại cổ phiếu: “Tôi nghĩ ‘À, cổ phiếu này giá trị hơn 10.000 USD.’ Vì vậy tôi giữ nó, và nó tiếp tục tăng giá.”

Từ đó trở đi, Warren Buffett tiếp tục tặng cổ phiếu cho các thành viên trong gia đình, trong đó có cổ phiếu Wells Fargo một năm. Đây là lựa chọn đáng giá bởi trong năm 2025, cổ phiếu Wells Fargo tăng 21,9% và tăng tổng cộng hơn 200% trong 5 năm qua.

Hiện Mary đã bắt đầu noi theo cách đầu tư của Buffett, nói rằng nếu ông mua cổ phiếu nào, cô sẽ “mua thêm, vì tôi biết giá sẽ tăng.”

Ngoài ra, gia đình Buffett cũng phải đối mặt với một bài toán hóc búa mỗi tháng 12 là làm thế nào để đáp lại món quà trị giá 10.000 USD hoặc hơn? Điều này càng phức tạp hơn khi mọi người phải nghĩ xem nên mua gì cho một tỷ phú.

Bà Mary nhận ra món quà tốt nhất mà cô có thể tặng người nay đã 95 tuổi là chứng minh rằng các con và gia đình họ cũng thành công theo cách riêng.

“Năm đầu tiên chúng tôi kết hôn, tôi nhận ra ‘Warren rất giàu. Vì vậy, ông ấy chẳng muốn gì,’” Mary nhớ lại.

Bởi vậy Marry đã chia sẻ với ông bảng cân đối kế toán của công ty âm nhạc mà cô điều hành.

“Tôi chỉ muốn cho ông ấy thấy ‘Nhìn này, chúng tôi đang làm tốt,’” cô nói thêm.

Rõ ràng, món quà tốt nhất không phải là một vật chất xa xỉ, mà là sự thể hiện thành công và khả năng tự chủ tài chính của chính họ, chứng minh rằng những bài học của ông đã được tiếp thu.

Việc Buffett chọn cổ phiếu của các công ty chất lượng như Wells Fargo và Coca-Cola không chỉ là một món quà tài chính, mà còn là một chương trình giáo dục về cách thức tạo ra và quản lý sự giàu có. Nó là một sự khích lệ tế nhị để thế hệ trẻ trong gia đình ông áp dụng tư duy của một nhà đầu tư, thay vì chỉ là người tiêu dùng.

Hành động này phù hợp hoàn hảo với bối cảnh của tư tưởng “chuyển giao tài sản vĩ đại” (Great Wealth Transfer) mà Warren Buffett tham gia, nơi 83 nghìn tỷ USD tài sản được dự kiến sẽ chuyển giao trong 20-25 năm tới. Buffett dường như muốn đảm bảo rằng con cháu ông không chỉ nhận được tài sản mà còn được trang bị kiến thức và thói quen để bảo tồn và phát triển nó.

Tóm lại, sự thay đổi trong món quà Giáng sinh của Warren Buffett không chỉ là một quyết định cá nhân mà là một hành động mang tính biểu tượng sâu sắc. Nó là minh chứng cho niềm tin cốt lõi của ông: Giá trị thực sự nằm ở sự tăng trưởng và bền vững lâu dài, không phải là sự xa hoa phù du tức thời. Bằng cách trao tặng cổ phiếu, Buffett đã chuyển giao không chỉ tài sản mà còn cả di sản triết lý tài chính của mình.

*Nguồn: Fortune, BI