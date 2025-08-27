Tại sao Việt Nam cải tiến pháo D-20 cũ thành pháo tự hành bánh lốp hiện đại?

Theo trang Defense Express, Việt Nam tiếp tục phát triển một cách có phương pháp năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng của mình khi một hệ thống pháo tự hành mới do chính họ thiết kế đã được trưng bày tại triển lãm.

Mặc dù có nhiều tính năng hiện đại, nhưng một trong những bộ phận quan trọng nhất của vũ khí trên dựa trên lựu pháo xe kéo D-20 152 mm, được phát triển từ năm 1947.

Trong những hình ảnh được đăng tải, dễ thấy một hệ thống pháo tự hành do Tập đoàn Viettel phát triển, trông rất giống với Nora B-52 của Serbia. Tất nhiên chúng ta không nói đến việc sao chép, bởi vì quá trình phát triển của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và cần kíp vận hành 5 - 6 người.

Khẩu loại pháo tự hành mới còn lại được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tự động, cảm biến bức xạ laser với ống phóng đạn khói, module chiến đấu điều khiển từ xa với súng máy 12,7 mm, và thậm chí cả hệ thống tác chiến điện tử.

Như vậy, chúng ta có một mô hình thú vị với các chức năng hiện đại và thậm chí cả cả phương tiện bảo vệ bổ sung tiêu chuẩn.

Tuy nhiên sự hiện diện của module súng máy có thể được giải thích bởi tầm bắn ngắn. Mặc dù không được nêu rõ, nhưng nếu sử dụng pháo D-20 với nòng L/34, có thể xác định rằng tầm bắn tối đa của nó trong khoảng 17 - 24 km.

Theo trang Defense Express, về đặc điểm thì vũ khí trên gần giống với pháo tự hành ShKH vz. 77 DANA của Tiệp Khắc, mặc dù đã khá cũ và còn nhiều thiếu sót nhưng vẫn hoạt động tốt trên chiến trường.

Việt Nam đã lựa chọn pháo kéo D-20 152 mm để tự hành hóa.

Việt Nam có thể bị gây thắc mắc vì lấy một khẩu lựu pháo cũ làm cơ sở. Nhưng khả năng cao quyết định này hoàn toàn mang ý nghĩa thực tiễn, bởi vì D-20 đang được biên chế trong quân đội với số lượng lớn và việc sản xuất nòng cho nó đã được làm chủ.

Nói cách khác, Việt Nam đã quyết định "không phát minh lại bánh xe" mà sẽ tạo ra một hệ thống pháo binh từ các linh kiện sẵn có mà họ đủ sức tự sản xuất. Đây là một cách tiếp cận rất thực tế và sẽ mang lại nhiều lợi ích theo thời gian.

Ấn phẩm Defense Express kết luận, cần nhớ rằng Việt Nam đã tự sản xuất bản sao của xe chiến đấu bộ binh BMP-1 và pháo tự hành 2S1 Gvozdika, đồng thời cũng đang phát triển xe tăng riêng.

Do vậy có thể thấy chính sách nhất quán trong việc phát triển năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Đồng thời để đảm nhiệm vai trò pháo tự hành bánh xích, Việt Nam đã mua những tổ hợp K9 155 mm của Hàn Quốc.