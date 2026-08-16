Tại sao trọng tài xóa thẻ đỏ cho Patrik Lê Giang?

Thủ môn Patrik Lê Giang đã không bị truất quyền thi đấu sau tình huống ở hiệp hai trận đấu với Malaysia.

Phút 61 trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia, trọng tài rút thẻ đỏ cho thủ môn Patrik Lê Giang. Vị "vua áo đen" xác định Patrik Lê Giang đã phạm lỗi khi băng ra cố gắng ngăn chặn Sumareh. Trong pha bóng này, trọng tài biên cũng vẫy cờ báo thủ môn tuyển Việt Nam có phạm lỗi với đối phương.

Trong tài rút thẻ đỏ cho Patrik Lê Giang

Tuy nhiên, tổ trọng tài VAR đã nhanh chóng liên lạc với trọng tài chính. Ngay sau đó, trọng tài chính tiến ra tham khảo màn hình VAR. Tình huống quay chậm cho thấy Văn Vĩ đã kịp cắt bóng khỏi tầm khống chế của Sumareh trước khi có pha va chạm.

Văn Vĩ đã kịp phá bóng khỏi tầm kiểm soát của Sumareh

Patrik Lê Giang được xóa thẻ đỏ và tiếp tục thi đấu

Trọng tài sau khi xem lại băng hình đã xác định Patrik Lê Giang không phạm lỗi và quyết định xóa thẻ đỏ cho thủ thành tuyển Việt Nam. Đây là tình huống mà vị "vua áo đen" đã cho thấy sự điềm tĩnh và công tâm khi tham khảo VAR và đưa ra nhận định đúng đắn.

Patrik Lê Giang thi đấu trọn vẹn trận đấu và có những pha cứu thua tốt ở khoảng thời gian cuối trận giúp tuyển Việt Nam thắng 2-0 trước Malaysia.