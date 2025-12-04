Tại sao Tổng thống Pháp sang Trung Quốc thời điểm này?

Ngày 4/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chào đón nồng nhiệt Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và vợ Brigitte Marie-Claude Trogneux tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Chính phủ Pháp thông tin ông Macron sẽ thảo luận với ông Tập về vấn đề Trung Quốc phải kiềm chế không cung cấp vũ khí hay hỗ trợ Nga để tiếp tục cuộc xung đột. Ông Macron từng tìm cách gây sức ép lên Trung Quốc để giúp đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine , khi cuộc xung đột với Nga kéo dài sang mùa đông thứ tư.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)

Trong tuần qua, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết: "Chúng tôi đang trông cậy vào Trung Quốc, giống như chúng tôi, một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để gây sức ép lên Nga, để Nga và đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin có thể đồng ý ngừng bắn".

Trung Quốc thường xuyên kêu gọi đàm phán hòa bình và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia.

Ông Macron cũng dự kiến sẽ thảo luận về thương mại với Trung Quốc, trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang đối mặt với mức thâm hụt thương mại khổng lồ lên tới 357 tỷ USD.

"Trung Quốc cần phải tiêu thụ nhiều hơn và xuất khẩu ít hơn, người châu Âu cần tiết kiệm ít hơn và sản xuất nhiều hơn", cố vấn của ông Macron nói.

Trước đây, ông Macron nhiều từng kêu gọi Liên minh châu Âu giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và ưu tiên châu Âu hơn trong lĩnh vực công nghệ. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, ông Macron cũng nhấn mạnh EU không muốn trở thành "chư hầu" của công ty công nghệ và Trung Quốc.

Tổng thống Pháp là một trong số ít nhà lãnh đạo đến thăm Trung Quốc lần thứ 4 kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, ông cũng dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường trước khi đến Thành Đô, nơi hai con gấu trúc khổng lồ được cho Pháp mượn gần đây được trả lại. Dự kiến Tổng thống Pháp sẽ ở lại Trung Quốc đến ngày 5/12.

Tuần trước, hai chú gấu trúc khổng lồ Trung Quốc cho Pháp mượn được đưa về quê hương của chúng để nghỉ hưu tại khu bảo tồn động vật trong thành phố. Đại sứ quán Trung Quốc hứa sẽ sớm gửi thêm gấu trúc mới đến Pháp để thay thế cho cặp gấu trúc nổi tiếng đã rời đi.

Chính phủ Pháp cho biết chuyến thăm Thành Đô lần này của Tổng thống Macron khá đặc biệt, thực hiện theo nghi thức ngoại giao của Trung Quốc và nói thêm ông Macron đánh giá cao điều đó.