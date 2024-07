Tại sao tốc độ hiển thị trên Google Maps lại thấp hơn đồng hồ tốc độ trên xe: Hóa ra chủ đích là đây

Khi lái xe với sự trợ giúp của các ứng dụng điều hướng như Google Maps hoặc Waze, bạn có thể nhận thấy tốc độ hiển thị trên ứng dụng thấp hơn một chút so với trên bảng điều khiển xe hơi.

Theo quy định của Liên minh Châu Âu UN ECE Regulation 39 về đồng hồ tốc độ, "Tốc độ hiển thị (trên đồng hồ tốc độ của ô tô) không được thấp hơn tốc độ thực tế của phương tiện". Điều này có nghĩa là tốc độ hiển thị trên bảng điều khiển xe hơi phải tương ứng với tốc độ thực tế hoặc cao hơn một chút, nhưng không bao giờ thấp hơn.

Cụ thể, sai số tốc độ tối đa được phép ở Châu Âu là 10% + 4 km/h so với tốc độ thực tế. Ví dụ, nếu tốc độ thực tế là 100 km/h, đồng hồ tốc độ có thể hiển thị 100 km/h hoặc cao hơn tối đa là 14 km/h. Nói cách khác, nếu bạn đang lái xe trên đường cao tốc và đồng hồ tốc độ hiển thị 120 km/h thì tốc độ thực tế của bạn không thấp hơn 106 km/h.

Khi các tài xế chú ý đến tốc độ di chuyển hiển thị trên đồng hồ ô tô, họ sẽ cảm nhận mình có thể đang đi quá tốc độ giới hạn của tuyến đường và phải điều chỉnh đi chậm lại nhằm tuân thủ luật pháp, vừa tránh bị phạt nguội và đảm bảo sự an toàn khi lái xe.

Tuy nhiên, các ứng dụng điều hướng như Google Maps hoặc Waze lại hiển thị tốc độ thấp hơn. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Lý do là các ứng dụng này sử dụng GPS để tính toán tốc độ dựa trên sự thay đổi vị trí trong một khoảng thời gian nhất định, dẫn đến tốc độ hiển thị chính xác với thực tế hơn, không có chuyện vênh lên như đồng hồ hiển thị trên xe hơi.

Việc đồng hồ tốc độ trên xe hơi hiển thị tốc độ cao hơn tốc độ thực tế một chút là vì lý do an toàn và để tránh vi phạm tốc độ. Bằng cách xem tốc độ trên đồng hồ so với tốc độ được chỉ định trên đường, chúng ta sẽ đảm bảo rằng mình luôn tuân thủ luật pháp. Trong khi tốc độ hiển thị của Google Maps hoặc Waze sẽ không quan tâm đến vấn đề này mà chỉ biểu thị tốc độ một cách chính xác nhất.

Tóm lại, sự khác biệt về tốc độ hiển thị giữa Google Maps, Waze và đồng hồ tốc độ trên xe hơi là do cách thức tính toán tốc độ và mục đích sử dụng khác nhau. Việc hiểu rõ điều này sẽ giúp bạn lái xe an toàn và tuân thủ luật giao thông.