Tại sao Temu lại rẻ như vậy? 5 lý do đằng sau mức giá thấp của Temu

"De minimis" tức là "quá nhỏ để có ý nghĩa" (too small to be meaningful). Nó cho phép các gói hàng dưới một ngưỡng giá trị nhất định được miễn thuế và kiểm tra hải quan. Mức này tại Mỹ là 800 USD và 150 euro ở Liên minh châu Âu (EU).