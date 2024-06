Tại sao sói, được biết đến là loài động vật vô cùng hung dữ lại tỏ ra sợ hãi khi tới gần lừa hoang?

Lừa hoang là loài động vật sống theo bầy đàn, với số lượng cá thể thường dao động từ 5 đến 20 con. Việc sống theo bầy đàn giúp lừa hoang tăng cường sức mạnh tập thể, tạo nên sự an toàn và khiến các loài săn mồi, bao gồm cả sói, e dè tấn công. Sói xám, mặc dù là loài động vật săn mồi theo bầy, nhưng khả năng phối hợp và sức mạnh tập thể của chúng không thể so sánh được với lừa hoang. Do đó, sói thường tránh tấn công những đàn lừa hoang lớn, vì nguy cơ bị thương và thất bại cao hơn nhiều.