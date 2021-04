Tại sao số ''0'' trên bàn phím nằm ''bên phải số 9'' thay vì ''bên trái số 1''?

Trên bàn phím của máy tính hoặc màn hình nhập chữ và số của điện thoại thông minh, các phím nhập số thường được sắp xếp theo thứ tự "1234567890".

Đây là thứ tự sắp xếp mà bạn thường thấy như một lẽ đương nhiên, nhưng khi nghĩ về nó, có người sẽ từng thắc mắc tại sao 1 đến 9 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nhưng 0, là một số nhỏ hơn 1, lại ở phía sau cùng của dãy số.

Câu trả lời phổ thông nhất là bởi vì mọi người đã quen với nó. Vì vậy, nguyên nhân thực sự phải nằm trong quá trình phát triển của lịch sử công nghệ.

Và đáp án hợp lý nhất được cho là bắt nguồn từ việc nhiều bàn phím máy đánh chữ đầu tiên đều dựa trên dòng máy đánh chữ Sholes và Glidden. Chúng không có bất kỳ phím nào ở bên trái của số "2" hay bên phải của số "9". Bởi vì, người đánh máy khi cần nhập hai chữ số này có thể sử dụng chữ hoa "I" và "O" kết hợp với phím Shift để tạo ra số 1 và 0.

Tuy nhiên theo thời gian, một số máy đánh chữ đã thêm phím số 0 vào, nhưng vẫn lược bỏ phím 1. Và do đó, vị trí của nó cũng được chuẩn hóa là ở sau số 9, vì về mặt logic thì nó trông đẹp hơn thay vì đặt số 0 trước số 2. Sau đó, khi phím 1 được đặt vào, nơi duy nhất còn lại mà không làm thay đổi bố cục tổng thể của bàn phím, chính là trước số 2.

Một lời giải thích khác cũng được cho là khá thuyết phục, đó là việc thiết kế bàn phím có thể chịu ảnh hưởng từ thiết kế của hệ thống quay số trên điện thoại cổ điển. Trên điện thoại xoay ở nhiều quốc gia (mặc dù không phải tất cả), quay số "1" sẽ làm ngắt dòng điện trong thời gian ngắn một lần, quay số "2" sẽ ngắt nhanh dòng điện hai lần.

Và vì không thể quy định số "0" là ngắt dòng điện bằng 0 lần sẽ khá khó phát hiện, vì vậy thay vào đó nó ngắt dòng điện 10 lần.

Do đó, số lượng vòng quay cần thiết để quay số "0" gần với số lượng vòng quay cần thiết để quay số "9" , thay vì số lượng vòng quay cần thiết để quay số "1". Do đó, các số trên mặt số xoay được sắp xếp là"1234567890".

Một lời giải thích khác cũng được cho là "hợp lý", đó là khi nhập một chuỗi có một vài chữ số, chẳng hạn như 10 hoặc 100, chuỗi đó hiếm khi bắt đầu bằng số 0. Vì vậy, việc đặt 0 đầu tiên trong dãy sẽ là điều gây khó chịu.

Tuy nhiên theo thời gian, mọi thứ đang dần thay đổi.

Định luật Benford cho thấy rằng các chữ số thấp hơn được sử dụng ngày càng thường xuyên hơn so với các chữ số lớn hơn. Do đó, tần suất của các chữ số thấp hơn được nhập từ bàn phím có thể cao hơn đáng kể so với tần suất của các chữ số lớn. Và khi đó, với thiết kế bàn phím hiện nay, nó đồng nghĩa với việc người dùng phải đặt cả hai tay trên numberline khi gõ nhiều số.

Nếu phím 0 nằm cạnh phím 1, nhiều số (theo định luật Benford) sẽ được gõ nhanh hơn khi chỉ cần dùng bằng một tay. Đối với những con số này, người dùng sẽ chỉ phải định vị các ngón trên tay trái chứ không phải dành thời gian để định vị cả hai tay. Đây là lý do bàn phím số bên phải của bàn phím thường để phím 0 với kích thước siêu lớn để cải thiện khả năng sử dụng.

Nhiều nguồn ý kiến cũng đang đề nghị thay đổi bàn phím số chuyên dụng, đặt các phím 0-1-2-3 gần nhau. Nhờ đó, người dùng có thể nhập dữ liệu nhanh hơn và di chuyển các ngón tay ít nhất có thể. Thật không may, do các vấn đề về di sản, điều này khó có thể sớm thay đổi.