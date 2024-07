Tại sao phụ nữ lại nhạy cảm với cái lạnh hơn nam giới?

Tình trạng "mùa đông trong văn phòng" này đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là một hiện tượng ngẫu nhiên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và năng suất làm việc của nhân viên.

Thomas Chang, một nhà kinh tế học kinh doanh tại Đại học Nam California, cho biết: "Nếu mọi người không thoải mái, họ sẽ không thể làm việc tốt như họ có thể". "Điều này nghe có vẻ hiển nhiên đến mức ngớ ngẩn, nhưng đó là những gì chúng tôi tìm thấy". Nghiên cứu của Chang và các đồng nghiệp cho thấy phụ nữ có xu hướng cảm thấy thoải mái hơn ở nhiệt độ cao hơn so với nam giới. Điều này không chỉ xảy ra ở văn phòng mà còn ở ngoài trời, trong nhà hay nơi làm việc. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ nhạy cảm hơn với cái lạnh khi so với nam giới.

Lý do đằng sau sự nhạy cảm với cái lạnh ở phụ nữ

Một phần lý do khiến phụ nữ nhạy cảm hơn với cái lạnh có thể liên quan đến sự khác biệt về trang phục. Việc phải mặc một bộ đồ công sở với cà vạt ở nam giới sẽ giữ ấm cho họ tốt hơn so với phụ nữ khi họ mặc váy suông và đi dép xăng đan. Tuy nhiên, còn một lý do khác là phụ nữ, trung bình, đốt cháy ít calo hơn khi nghỉ ngơi so với nam giới, điều này tạo ra ít nhiệt bên trong hơn.

Một nghiên cứu từ tháng 4 năm 2024 được công bố trong Biên bản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ phát hiện rằng tỷ lệ trao đổi chất, diện tích bề mặt cơ thể và tỷ lệ mỡ cơ thể là những yếu tố quan trọng trong việc xác định nhiệt độ lý tưởng của một người.

Cái lạnh quá mức tại nơi làm việc không chỉ là một vấn đề về nhiệt độ mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và năng suất của nhân viên. Việc điều chỉnh nhiệt độ phù hợp và tạo ra một môi trường làm việc thoải mái là điều cần thiết để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công việc của nhân viên. Các công ty cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc này và áp dụng các giải pháp linh hoạt để giải quyết vấn đề nhiệt độ tại nơi làm việc.

Giống như các loài động vật máu nóng khác, con người cũng đầu tư rất nhiều năng lượng và công sức để duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức ấm áp thích hợp nhất. Nhiều loài động vật trong tự nhiên cũng thay đổi hành vi để thích nghi với nhiệt độ khắc nghiệt, chẳng hạn như trở thành loài sống về đêm để đối phó với cái nóng của sa mạc hoặc phát triển một lớp lông dày để sống sót qua mùa đông giá lạnh.

Nhưng cũng giống như con người khác nhau về chiều cao và hình dáng cơ thể, chúng ta cũng khác nhau trong việc xác định nhiệt độ lý tưởng. Một số người cảm thấy thoải mái khi mặc quần short và dép xăng đan ngay cả vào mùa đông, trong khi những người khác luôn cảm thấy lạnh khi không đội mũ và mặc áo len. Sở thích của chúng ta về nhiệt độ có liên quan trực tiếp đến mức độ nóng của "ngọn lửa trao đổi chất" của chúng ta.

Những người có khối lượng cơ lớn hơn và cơ thể lớn hơn có xu hướng đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi so với những người có thân hình nhỏ hơn. Và trong khi chất béo có tác dụng cách nhiệt thì nó cũng có thể ngăn nhiệt sinh ra ở lõi của chúng ta truyền đến tay và chân.

Để khắc phục tình trạng "mùa đông trong văn phòng", các doanh nghiệp cần chú ý điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp, đảm bảo cân bằng giữa sự thoải mái của nhân viên và hiệu quả tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, nhân viên cũng nên tự trang bị cho mình những vật dụng giữ ấm như áo khoác mỏng, khăn choàng cổ, găng tay để giữ ấm cơ thể.

Theo các nhà nghiên cứu, có một số lý do khiến phụ nữ thường cảm thấy lạnh hơn nam giới trong môi trường có máy lạnh:

Sự khác biệt về trao đổi chất: Nghiên cứu cho thấy phụ nữ, trung bình, đốt cháy ít calo hơn khi nghỉ ngơi so với nam giới, dẫn đến việc sản sinh ít nhiệt hơn bên trong cơ thể.

Kích thước cơ thể: Phụ nữ thường có kích thước cơ thể nhỏ hơn nam giới, dẫn đến tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể so với khối lượng lớn hơn. Điều này khiến cơ thể phụ nữ mất nhiệt nhanh hơn qua da.

Khác biệt về trang phục: Trang phục công sở truyền thống dành cho nam giới thường dày dặn và giữ ấm hơn so với trang phục của phụ nữ, khiến họ dễ bị lạnh hơn.

Yếu tố nội tiết tố: Một số nghiên cứu cho thấy sự thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, đặc biệt là trong thời kỳ kinh nguyệt, có thể ảnh hưởng đến cảm giác nóng lạnh của cơ thể.

Vấn đề "mùa đông trong văn phòng" không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái của nhân viên mà còn tác động trực tiếp đến sức khỏe và năng suất làm việc. Do đó, việc điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh hợp lý và có những biện pháp giữ ấm cơ thể phù hợp là vô cùng quan trọng để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.