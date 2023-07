Tại sao nhiều người không còn muốn một cuộc sống với lương ổn định?

Sa thải hàng loạt, lương thay đổi chóng mặt

Từ hồi bé, Mai Trang luôn được gia đình nhắc nhở phải học tập thật tốt để có công việc với mức lương ổn định. Sau này, cô hiểu được rằng việc có một công việc an toàn, lương đủ để chi tiêu sẽ tránh được rất nhiều rắc rối trong cuộc sống, đây là điều phần lớn mọi người đều hướng đến.

“Nhưng có quá nhiều điều đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Sau thời gian công việc bị hạn chế bởi dịch Covid thì bão sa thải xảy ra. Thậm chí, những công ty lớn đưa ra các thông báo sa thải đầu tiên lên tới hàng nghìn người. Cho đến bây giờ, một số công ty nhỏ cũng phá sản. Trước đó, mình và bạn bè đều mong muốn vào các doanh nghiệp lớn để chắc chắn hơn về công việc cũng như lộ trình thăng tiến. Tuy nhiên, khi nền kinh tế biến động trên toàn cầu, gần như chẳng còn gì có thể chắc chắn rằng mọi người sẽ luôn giữ được 1 công việc ổn định".

Giai đoạn vừa qua, dù làm tại 1 công ty khá có tiếng trong lĩnh vực viễn thông nhưng thu nhập của cô bạn đã giảm 30%. Bên cạnh đó, một số bạn bè thân thiết của cô đã nằm trong phạm vi “cắt giảm nhân sự" của công ty dù giữ các vị trí quan trọng. Cho đến nay, rất nhiều người vẫn chưa tìm được việc mới, đồng thời thu nhập của Mai Trang cũng chưa ổn định trở lại.

Ảnh minh họa - Pinterest

May mắn hơn Mai Trang, Thu Ngọc vẫn đang giữ vững mức lương nhưng đánh đổi lại cô bạn đã phải làm nhiều nhiệm vụ hơn trước. “Mình dần từ bỏ việc làm 8 tiếng/ ngày, nghỉ thứ 7 chủ nhật vì như vậy lương của mình sẽ khá thấp. Ở thời điểm hiện tại trong lĩnh vực truyền thông, mình gần như không thể tìm được công việc 14-15 triệu/ tháng mà không làm ngoài giờ. Để có tài chính ở mức ổn, mình phải tăng khối lượng công việc để có thể nhận lương vượt KPI".

Thu Ngọc cũng cho rằng làm việc nỗ lực hơn, “xoá bỏ" suy nghĩ ổn định để ngày càng phát triển là cách tốt nhất để tránh được những rủi ro trong công việc. Bởi vì dù làm trong công ty lớn hay giữ vị trí cấp cao, bạn vẫn có thể bị sa thải trong tương lai.

Làm việc tự do an toàn hơn công việc 8-5

Anh Tuấn (28 tuổi, Hà Nội) đã có 3 năm làm việc văn phòng cho đến khi quyết định chuyển sang làm tự do. Thông thường, anh chàng nhận 2-3 dự án hoặc cộng tác cho 2-3 công ty cùng 1 lúc. Điều này giúp anh chàng cảm thấy an toàn hơn về mặt tài chính.

“Mình nghĩ rằng làm 1 công việc toàn thời gian tại 1 công ty không còn an toàn như trước. Chẳng biết đến lúc nào mình sẽ bị sa thải hay công ty gặp rắc rối trong dòng tiền dẫn đến phá sản và mình thất nghiệp. Hơn thế nữa, khi làm việc tự do, mình có cơ hội mở rộng các mối quan hệ cũng như đa dạng hoá các lĩnh vực giúp mình tìm việc dễ dàng hơn. Nếu công việc này gặp trục trặc, mình vẫn còn công việc khác và gần như loại bỏ được rủi ro trên khía cạnh tài chính. Do vậy, mình đã quyết định làm tự do toàn thời gian".

Bên cạnh đó, Anh Tuấn cũng cho rằng hiện nay có rất nhiều cách để các cá nhân tự đóng bảo hiểm hoặc chuẩn bị tài chính cho thời gian nghỉ hưu. Do vậy, làm việc gắn bó tại 1 công ty để có đóng bảo hiểm xã hội và có mức lương hưu ổn định không còn là lựa chọn duy nhất để tích góp cho tuổi già.

Ảnh minh họa - Pinterest

Mặt khác, Thu Ngọc cũng cho rằng đa dạng hóa công việc sẽ giúp củng cố nền tảng tài chính. Bạn sẽ không phải phụ thuộc vào nguồn thu nhập, tránh những rủi ro liên quan đến nền kinh tế vĩ mô hay từ nội tại công ty, cũng như có nhiều cơ hội để lựa chọn trải nghiệm công việc bản thân yêu thích.

“Mình và những người bạn xung quanh đều có ý tưởng sẽ tìm thêm 1 công việc phụ trong khi nỗ lực để giữ vững công việc chính. Sau khi nhìn một số người bị cuốn vào sa thải hàng loạt, mình nhận thấy rằng có khái niệm công việc ổn định trước đó - làm việc từ 8-5 giờ trong công ty lớn, nghỉ thứ 7, chủ nhật và thu nhập khá ổn - không đảm bảo an toàn tài chính".

Có thêm một nguồn thu nhập không chỉ giúp bạn trang trải trong những trường hợp khẩn cấp, có khả năng tự bảo vệ mình trước những biến động của thị trường, cho dù những biến động đó xảy ra cụ thể trong ngành của bạn hay trên toàn quốc mà còn giúp giúp mỗi cá nhân"giàu" nhanh hơn, dễ dàng đạt được những mục tiêu lớn của mình. Theo Thu Ngọc, phần lớn những người bạn cùng tuổi đều đang làm 2 công việc song song hoặc nỗ lực để tìm việc công việc phụ.