Tại sao nên sử dụng bóng đèn LED khi muốn tiết kiệm năng lượng?

Mức độ đô thị hóa tăng nhanh khiến nhu cầu sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiện đại, chất lượng cao ngày càng trở nên đa dạng. Trong xu hướng sống Xanh và tiêu dùng thông minh, người dân càng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Bóng đèn đi-ốt phát quang (bóng đèn LED) là dòng sản phẩm tiết kiệm năng lượng tốt để thay thế cho các bóng đèn truyền thống.

Bóng đèn LED có tuổi thọ sử dụng lên đến 30.000-50.000 giờ

Theo chia sẻ của đại diện Vianco Lighting – Thương hiệu tên tuổi trong lĩnh vực sản xuất bóng đèn, thành viên của CTCP Tập đoàn Vianco, việc sử dụng bóng đèn Led sẽ tiết kiệm điện và mang lại hiệu quả tối đa cho người tiêu dùng. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết, trong 1 phòng khách rộng 20m2, tổng số điện dung trong vòng 1 năm của bóng đèn compact là 219 số điện, bóng sợi đốt lên tới 657 số điện. Tuy nhiên, nếu sử dụng bóng đèn LED thì chỉ tốn vỏn vẹn 55 số điện.

Đèn LED vượt trội hơn các loại đèn compact và đèn sợi đốt cả về tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ cao hơn. Ảnh sưu tầm

Nếu nói về tuổi thọ của các loại bóng đèn, đèn LED cũng vượt trội so với hai loại trên. Cụ thể, cũng theo nghiên cứu, tuổi thọ của bóng đèn sợi đốt chỉ khoảng 1.000 giờ, còn của đèn compact là 6.000 giờ. Trong khi đó, đèn LED có thể sử dụng đến 30.000-50.000 giờ. Như vậy, sử dụng bóng đèn LED tiêu thụ ít điện năng hơn, lại thân thiện với môi trường do có tuổi thọ trung bình cao hơn nhiều so với các loại bóng đèn truyền thống.

Đón đầu xu hướng này, Vianco nỗ lực trở thành nhà sản xuất, gia công đèn LED chiếu sáng cao cấp, không chỉ phục vụ cho nhu cầu sử dụng trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.

Vianco Lighting được thành lập từ năm 2004 với tiền thân là một doanh nghiệp sản xuất bóng đèn và các thiết bị điện. Từ một nhà máy chỉ rộng vài trăm mét vuông với 30 nhân sự, sau hơn 17 năm xây dựng và phát triển, tới nay quy mô nhà máy và nhân sự của Vianco đã gấp hơn 10 lần, trở thành một trong những doanh nghiệp uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện với sản phẩm tiêu biểu là thương hiệu đèn LED Vianco.

Các sản phẩm đèn LED Vianco ghi điểm với giá thành cực kỳ phải chăng. Ảnh Vianco Lighting

Ngay từ ngày đầu, Vianco Lighting đã đầu tư mạnh mẽ vào dây chuyền sản xuất hiện đại, ứng dụng các công nghệ tiên tiến để liên tục cải tiến sản phẩm, cho ra đời các dòng đèn LED chất lượng cao, đa tính năng với mức giá tốt và thân thiện với môi trường.

Những ưu điểm của bóng đèn LED Vianco

Theo chia sẻ từ phía lãnh đạo Vianco, bóng đèn LED của công ty có nhiều điểm khác biệt so với các loại khác trên thị trường. Đầu tiên, chip được sử dụng trong các sản phẩm đèn LED của công ty này là loại chip cao cấp trên thị trường đạt tiêu chuẩn châu Âu với khả năng tản nhiệt tốt, nguồn sáng mạnh, hoạt động ổn định, tuổi thọ cao. Đèn phát ra ánh sáng tự nhiên như ban ngày, không phát ra bất kỳ tia UV nào, giúp bảo vệ da và mắt. Ngoài ra, các sản phẩm bóng đèn LED đều được kết hợp với nhôm nguyên chất, nhựa nguyên sinh với khả năng tái chế 100%.

Với việc sở hữu 2 nhà máy sản xuất với quy mô trên 30.000m2, trang bị hệ thống máy móc hiện đại hàng đầu cùng quy trình sản xuất khép kín với công suất lên đến 1,5 triệu sản phẩm mỗi ngày, Vianco Lighting là một trong những nhà sản xuất có khả năng cung ứng các đơn đặt hàng lớn, gia công theo mẫu, yêu cầu riêng của khách hàng.

Đặc biệt, các sản phẩm đèn LED Vianco còn ghi điểm với giá thành phải chăng. Nhà máy Vianco được trang bị hệ thống máy móc hiện đại với quy trình khép kín, các khâu sản xuất phần lớn đều được làm tự động, giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, từ đó giá thành sản phẩm được tối ưu.

Nhà máy Vianco Lighting cùng quy trình sản xuất khép kín với công suất lên đến 1,5 triệu sản phẩm mỗi ngày. Ảnh Vianco Lighting

Vianco Lighting chia sẻ, tầm nhìn của công ty là tạo ra một nguồn sáng trong lành cho người dùng. "Hướng về mặt trời, vươn tới tương lai, hài hòa lợi ích" là kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh và phát triển của Vianco Lighting.



Hành trình lan tỏa giải pháp chiếu sáng "xanh" của Vianco Lighting trong suốt 20 năm qua đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dùng Việt. Nhiều sản phẩm quen thuộc của thương hiệu như: đèn LED tuýp, đèn LED panel, đèn LED âm trần gần như đều có mặt trong mỗi gia đình.

Không dừng lại ở đó, để quảng bá công dụng của việc sử dụng bóng đèn LED cũng như thúc đẩy việc sử dụng đèn LED thay thế cho các loại bóng đèn khác, Vianco sẽ tiếp tục thực hiện chương trình “Đổi bóng - Sáng đèn” vào tháng 9/2023 tới đây.

Cụ thể, miễn phí đổi 01 bóng đèn cũ (bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang) lấy 01 bóng đèn LED Vianco. Mỗi người dân được đổi một bóng đèn duy nhất. Đồng thời, trợ giá 50% khi mua các sản phẩm bóng đèn LED của Vianco. Hoạt động được tổ chức trên toàn quốc, chia thành 05 đợt, mỗi đợt kéo dài 04 ngày tại các tỉnh, thành phố khác nhau.

Chương trình “Đổi bóng - Sáng đèn” được Vianco Lighting tổ chức trên toàn quốc tạo điều kiện để người dân được sử dụng giải pháp chiếu sáng tiết kiệm, an toàn. Ảnh Vianco Lighting

Đây là một hoạt động mang lại ý nghĩa cho xã hội, góp phần tuyên truyền về sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững. Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng hiệu quả với các sản phẩm tiết kiệm năng lượng đang là một trong những xu hướng chung trên phạm vi toàn cầu, nó không chỉ mang lại lợi ích về kinh tế với tuổi thọ dài hơn, tiêu hao điện ít hơn mà còn thân thiện với môi trường, giảm thiểu phát thải khí nhà kính, giúp ngăn chặn sự nóng lên của Trái Đất.



Theo dự báo của IMARC Group, đến năm 2023 thị trường chiếu sáng Việt Nam sẽ tăng trưởng vượt mức 520 triệu USD, mức tăng trưởng dự kiến là 18%/năm. Đây là một con số ấn tượng, thu hút nhiều nhà kinh doanh vào lĩnh vực này. Vianco Lighting tiếp tục thiết kế những gói hợp tác nhiều ưu đãi để mở rộng kênh phân phối nhanh chóng và tạo dựng một hệ sinh thái năng động.