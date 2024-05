Tại sao một số máy bay vẫn trang bị gạt tàn dù cấm hút thuốc?

Ảnh: Getty Images

Hút thuốc trên máy bay là một việc làm bất hợp pháp trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, quy định này không thể ngăn cản được một lượng nhỏ người hút thuốc. Nhà sử học hàng không Shea Oakley nói: “Tất cả các chuyến bay nội địa của Mỹ đều cấm hút thuốc vào năm 1990 và đây là khởi đầu cho những hạn chế còn lớn hơn đối với việc hút thuốc trên máy bay – hầu hết các quốc gia trên thế giới đều cấm hút thuốc trên máy bay. Ngày nay, rất ít hãng hàng không cho phép điều này”.

Việc vẫn còn gạt tàn trên máy bay là do yếu tố về an toàn. Robert Antolin, giám đốc điều hành của App in the Air, cho biết: “Nếu ai đó đã lỡ vi phạm quy định về hút thuốc, họ sẽ vứt điếu thuốc vào gạt tàn thay vì vào thùng rác chứa đầy chất dễ cháy”.

Năm 2016, chuyến bay 804 của EgyptAir từ Paris đến Cairo đã rơi xuống biển Địa Trung Hải. Nguyên nhân được cho là có sự cố hỏa hoạn trong buồng lái do điếu thuốc đang cháy của phi công. Việc đưa gạt tàn thuốc lên máy bay đã được Cục Hàng không Liên bang (FAA) quy định thành luật. Antolin nói: “Nó nằm trong danh sách thiết bị tối thiểu dành cho máy bay. Tất cả các mục trong danh sách FAA phải sẵn sàng hoạt động thì máy bay mới được phép bay.

Bạn có thể tìm thấy gạt tàn thuốc trong nhà vệ sinh trên máy bay, nơi một số hành khách có thể cố gắng lén hút thuốc. Lệnh cấm hút thuốc cũng áp dụng cho cả thuốc là điện tử và vape.