Tại sao loài chim cánh cụt khổng lồ được tìm thấy trên khắp Bắc Cực lại bị tuyệt chủng hơn 100 năm trước?

Hơn hai thế kỷ trước, một loài chim béo với lông nền trắng và lưng đen đã được phân bố rộng rãi ở Bắc Cực. Chúng được gọi là chim An ca lớn (auk lớn), hay còn gọi là chim cánh cụt khổng lồ Bắc Cực. Chúng là loài chim nước không biết bay.

Thật không may, ngay từ năm 1844, sinh vật này đã bị loại bỏ hoàn toàn khỏi Trái Đất. Tất nhiên, hung thủ đứng sau sự kiện này không ai khác, chính là con người.

Từ lâu, An ca lớn chủ yếu sống trên các hòn đảo bằng phẳng gần Bắc Băng Dương. Các hòn đảo bằng phẳng như Greenland, Iceland và Labrador là thiên đường cho các loài chim cánh cụt. Vì không có vách đá trên những hòn đảo này nên chúng không phù hợp với những loài chim biển cần sử dụng luồng gió để bay. Không có đối thủ, chim cánh cụt có kỹ năng bơi lội cao, nguồn cá tôm dồi dào ở biển đủ để thỏa mãn cơn đói nên quần thể của chúng duy trì rất ổn định.

Vào thế kỷ 16, các nhà hàng hải châu Âu đã phát hiện ra An ca lớn trên một số hòn đảo xung quanh Bắc Cực. Vào thời điểm đó, người ta gọi loài chim béo dễ thương này là "Chim cánh cụt", và nó được chính thức đổi tên thành Pinguinus impennis vào năm 1791. Pinguis có nghĩa là "béo" trong tiếng Latin, và impennis được dịch là loài không có lông bay, đại khái có nghĩa là loài chim béo không thể bay.

Sau đó, các nhà hàng hải đến Nam Cực và phát hiện ra chim cánh cụt Nam Cực. Vào thời điểm đó, người ta từng cho rằng loài chim cánh cụt phân bố ở cả hai cực của Trái Đất. Tuy nhiên, trên thực tế, chim cánh cụt Nam Cực và chim cánh cụt Bắc Cực không liên quan gì đến nhau mà chỉ là thói quen sinh hoạt giống nhau khiến chúng có ngoại hình giống nhau mà thôi.

Loài chim không bay khổng lồ từng sinh sống ở Bắc Cực là chim An ca lớn (Great auk), không phải chim cánh cụt mà chúng ta thấy ngày nay. Chúng có họ hàng gần với chim mòng biển và cốc hơn là chim cánh cụt.

Vì An ca lớn (chim cánh cụt khổng lồ Bắc Cực) không làm tổ nên chúng đẻ trứng và sinh sản chủ yếu ở ngoài trời. Chúng thực hiện chế độ một vợ một chồng trong quần thể và khả năng sinh sản của chúng rất kém.

Tuy nhiên, mặc dù hiệu quả sinh sản của An ca lớn thấp nhưng quần thể của nó vẫn khỏe mạnh do có ít kẻ thù tự nhiên và nguồn tài nguyên dồi dào. Nhưng khi các nhà hàng hải đột nhập vào vùng đất không người ở Bắc Cực, tất cả vẻ đẹp này đã mãi mãi thay đổi.

Mặc dù An ca lớn có khả năng bơi lội tuyệt vời nhưng chúng đã từ bỏ khả năng bay và chỉ có thể di chuyển chậm chạp trên đất liền. Hơn nữa, loại chim ngu ngốc này có tính tình ngoan ngoãn, không sợ người, cho dù thấy có người cầm dao tới, chúng cũng sẽ không bỏ chạy.

Chim auk lớn là nguồn cung cấp thịt và trứng quan trọng cho con người trong nhiều thế kỷ. Việc săn bắn bừa bãi, không kiểm soát đã dẫn đến số lượng chim giảm sút nhanh chóng. Trứng chim auk lớn được coi là món ngon và có giá trị dinh dưỡng cao. Việc thu thập trứng tràn lan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản của chim. Con người đã khai thác và phá hủy môi trường sống của chim auk lớn để lấy đất đai, gỗ và các tài nguyên khác. Điều này khiến chim auk lớn mất đi nơi sinh sống và kiếm ăn.

Trên thực tế, con người đã bắt đầu giết An ca lớn ngay từ thời kỳ đồ đá cũ. Ở Labrador, Canada, việc giết mổ những con An ca lớn lớn xuất hiện từ thế kỷ thứ 5. Tuy nhiên, ở giai đoạn này con người không gây ra nhiều mối đe dọa cho sự tồn vong của toàn bộ loài An ca lớn. Điều thực sự khiến chúng bị tuyệt chủng là những vụ thảm sát con người từ thế kỷ 16 đến thế kỷ 18.

Trong mắt người châu Âu, chim An ca lớn rất dễ bắt và ngon. Thịt của chúng có thể cung cấp năng lượng và dầu của chúng có thể dùng làm đèn dầu - vì chim An ca lớn chứa rất nhiều dầu trong cơ thể, thậm chí chúng có thể bị cháy nếu bị đẩy vào lửa nên thịt của chúng còn được mệnh danh là món ngon mang hương vị biển.

Ngoài ra, bộ lông của loài chim to béo này còn có thể dùng làm những vật dụng cần thiết hàng ngày như quần áo, gối ôm nên ở góc độ nào đó, việc săn bắ An ca lớn cũng hấp dẫn hơn việc đánh bắt cá.

Bị thúc đẩy bởi lợi nhuận, con người liên tục thực hiện các cuộc tàn sát quy mô lớn đối với loài chim An ca lớn. Chỉ đến khi chỉ còn lại một số ít cá An ca lớn trong tự nhiên thì con người mới thức tỉnh.

Tuy nhiên, điều khó hiểu là khi số lượng cá An ca lớn lớn ngày càng hiếm, trứng và xác của chúng vẫn tiếp tục bị biến thành những mẫu vật quý giá. Nhiều viện bảo tàng thậm chí còn trả giá cao để mua mẫu vật của chúng và mục đích của việc làm như vậy chỉ là để giáo dục cho thế hệ sau và công chúng về việc bảo vệ loài An ca lớn có nguy cơ tuyệt chủng.

Vào ngày 3 tháng 7 năm 1844, ba ngư dân Iceland đã may mắn tìm thấy một cặp chim An ca lớn. Sau đó, họ không ngần ngại bắt cặp chim này để làm tiêu bản. Vào thời điểm này, không ai có thể nghĩ rằng chúng thực sự là gia đình An ca lớn cuối cùng trên Trái Đất.

Điều tuyệt vọng hơn nữa là trong quá trình săn bắt, ngư dân đã giẫm nát những quả trứng chưa nở của chúng, điều này đã dập tắt hoàn toàn hy vọng sống sót cuối cùng của loài này. Tại thời điểm hiện tại, loài An ca lớn đã được tuyên bố tuyệt chủng. Cặp An ca lớn lớn tội nghiệp cuối cùng đã được chế tạo thành mẫu vật và đặt trong Bảo tàng Glasgow.

Tham khảo: Sohu